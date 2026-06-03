Torneo Apertura: Biasotti le devolvió todo el orgullo a Sportivo 9 de Julio

En el 2025, se había quedado con las ganas. El regreso a su querido 9 de Julio había sido por 7 fechas y después de estar cerca del descenso, Biasotti generó una reacción que lo puso cerca de entrar en Cuartos de Final. Ahora, en el Torneo Apertura la chance de ser finalistas está a 90 minutos.

El domingo, en Puyuta, Sportivo 9 de Julio irá por ese paso que su gente tanto añora. Su último campeonato fue en 2014 en cancha de Peñarol y con Biasotti, héroe y arquero. Hoy, el desafío es doble y es Sportivo Desamparados que tiene ventaha deportiva por su ubicación en la tabla. 9 de Julio, si quiere ser finalista, tendrá que ganar si o si.

Carlos Biasotti es un agradecido con lo que ha recibido en el Este sanjuanino. Como futbolista vivió momentos inolvidables y el año pasado, cuando se dio que llegara como entrenador supo que era la mejor elección y que a su proceso, solo le faltaba tiempo: 'Es un club muy lindo, con gente que ama esos colores y se brinda al mil por ciento. Eso lo sabía y el año pasado quedamos cortos porque solo fueron siete partidos y además de asegurar la categoría quedamos en la puerta de los Cuartos de Final. Entonces, se dio la continuidad y el armado de este plantel, que tiene como gran virtud es ser un gran grupo humano, por encima de todos'.

Con presupuesto corto, con la dificultad de convencer refuerzos para que elijan 9 de Julio, Biasotti tuvo que hacer un trabajo de orfebre: 'No había tanto como para poder armar un plantel largo y con muchas incorporaciones. Decidimos y elegimos seis nombres y apelamos a que fueran de experiencia y que se convencieran de la idea. Venir a entrenar no es fácil, pero les dije a todos que se iban a encontrar con un club muy lindo, con tranquilidad y con el respaldo de todo un pueblo que hace rato quiere vivir momentos felices con el equipo'.

9 DE JULIO PROTAGONISTA La campaña ha sido más que importante en este Apertura 2026 y no es casualidad que Sportivo 9 de Julio esté donde está hoy: 'En este año, solamente perdimos un partido y fue el primero. Después fuimos regulares, le planteamos a todos lo mismo y fuimos recuperando ese protagonismo que tanto quiere el hincha del club. Ahora, todo puede pasar pero 9 de Julio siempre buscará lo mismo'.