    • 2 de junio de 2026 - 17:38

    Los dorsales de la Selección argentina en el Mundial: quién hereda el "11″ de Ángel Di María

    Se conocieron los dorsales que llevarán los futbolistas elegidos por el entrenador Lionel Scaloni para representar a la Selección argentina en la competencia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este martes la FIFA publicó las listas de jugadores de las 48 selecciones que van a disputar el Mundial 2026. Esas nóminas incluyen, además, los dorsales que vana usar los futbolistas durante la competencia.

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    Se incluyó, por supuesto, a la Selección argentina, cuya lista había sido presentada el jueves por el entrenador Lionel Scaloni con las sorpresas de la inclusión de Facundo Medina y la ausencia de Marcos Acuña.

    Sin grandes novedades, se conoció qué jugador heredará la camiseta número 11 que perteneció a Ángel Di María en la conquista de Qatar 2022. Se trata de Giovani Lo Celso, que no pudo estar en aquella edición por una lesión.

    El debut en el Mundial será el martes 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Después, el lunes 22, la Selección jugará contra Austria en el Dallas Stadium, y cerrará la fase de grupos el sábado 27 ante Jordania, en ese mismo escenario.

    Los dorsales de la Selección argentina en el Mundial 2026

    1 - Juan Musso

    2- Leonardo Balerdi

    3- Nicolás Tagliafico

    4 - Gonzalo Montiel

    5 - Leandro Paredes

    6 - Lisandro Martínez

    7 - Rodrigo De Paul

    8 - Valentín Barco

    9 - Julián Álvarez

    10 - Lionel Messi

    11 - Giovani Lo Celso

    12 - Gerónimo Rulli

    13 - Cristian Romero

    14 - Exequiel Palacios

    15 - Nico González

    16 - Thiago Almada

    17 - Giuliano Simeone

    18 - Nico Paz

    19 - Nicolás Otamendi

    20 - Alexis Mac Allister

    21 - José Manuel López

    22 - Lautaro Martínez

    23 - Emiliano Martínez

    24 - Enzo Fernández

    25 - Facundo Medina

    26 - Nahuel Molina

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