Los dorsales de la Selección argentina en el Mundial: quién hereda el "11″ de Ángel Di María

Este martes la FIFA publicó las listas de jugadores de las 48 selecciones que van a disputar el Mundial 2026. Esas nóminas incluyen, además, los dorsales que vana usar los futbolistas durante la competencia.
Se conocieron los dorsales que llevarán los futbolistas elegidos por el entrenador Lionel Scaloni para representar a la Selección argentina en la competencia.
Este martes la FIFA publicó las listas de jugadores de las 48 selecciones que van a disputar el Mundial 2026. Esas nóminas incluyen, además, los dorsales que vana usar los futbolistas durante la competencia.
Se incluyó, por supuesto, a la Selección argentina, cuya lista había sido presentada el jueves por el entrenador Lionel Scaloni con las sorpresas de la inclusión de Facundo Medina y la ausencia de Marcos Acuña.
Sin grandes novedades, se conoció qué jugador heredará la camiseta número 11 que perteneció a Ángel Di María en la conquista de Qatar 2022. Se trata de Giovani Lo Celso, que no pudo estar en aquella edición por una lesión.
El debut en el Mundial será el martes 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Después, el lunes 22, la Selección jugará contra Austria en el Dallas Stadium, y cerrará la fase de grupos el sábado 27 ante Jordania, en ese mismo escenario.
1 - Juan Musso
2- Leonardo Balerdi
3- Nicolás Tagliafico
4 - Gonzalo Montiel
5 - Leandro Paredes
6 - Lisandro Martínez
7 - Rodrigo De Paul
8 - Valentín Barco
9 - Julián Álvarez
10 - Lionel Messi
11 - Giovani Lo Celso
12 - Gerónimo Rulli
13 - Cristian Romero
14 - Exequiel Palacios
15 - Nico González
16 - Thiago Almada
17 - Giuliano Simeone
18 - Nico Paz
19 - Nicolás Otamendi
20 - Alexis Mac Allister
21 - José Manuel López
22 - Lautaro Martínez
23 - Emiliano Martínez
24 - Enzo Fernández
25 - Facundo Medina
26 - Nahuel Molina