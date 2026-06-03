Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: "Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos"

El futbolista argentino Lionel Messi fue distinguido este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 , uno de los reconocimientos más importantes del ámbito internacional. El jurado destacó su excepcional carrera, marcada por una regularidad única, una extensa colección de títulos y un impacto que trascendió las fronteras del fútbol.

Al fundamentar la elección, el jurado recordó que "Messi es considerado por muchos especialistas como el futbolista más exitoso de todos los tiempos, con 47 títulos oficiales en su palmarés". Además, resaltó que es el jugador con más partidos disputados y más trofeos obtenidos en la historia del FC Barcelona .

Durante su etapa en el club catalán, entre 2005 y 2021, fue protagonista de uno de los ciclos más exitosos del fútbol europeo, conquistando 35 títulos, entre ellos cuatro ediciones de la UEFA Champions League , diez ligas españolas y siete Copas del Rey.

Con la camiseta de la Selección Argentina también dejó una huella imborrable. El jurado destacó especialmente la obtención de dos Copas América y la consagración en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 , logro que terminó de consolidar su legado deportivo.

A nivel individual, Messi acumula una impresionante cantidad de reconocimientos. Entre ellos sobresalen sus ocho Balones de Oro, tres premios The Best FIFA Men's Player y seis Botas de Oro europeas. También mantiene el récord Guinness de más goles convertidos en un año calendario, con 91 tantos anotados durante 2012.

El delantero argentino fue además distinguido en dos oportunidades con el Premio Laureus al Mejor Deportista del Año, siendo el único futbolista masculino que logró quedarse con ese galardón.

Más allá de los éxitos deportivos, el jurado valoró su historia personal de superación. Messi enfrentó en su infancia un problema de crecimiento y logró convertirse en una referencia mundial gracias a su esfuerzo, disciplina y talento. También se destacó su labor solidaria como embajador de UNICEF desde 2010 y el trabajo desarrollado a través de la Fundación Leo Messi, dedicada a promover el acceso a la educación y la salud de niños en situación de vulnerabilidad.

La ceremonia de entrega se realizará en octubre en la ciudad de Oviedo. Como todos los ganadores de los Premios Princesa de Asturias, Messi recibirá una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.