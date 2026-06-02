    • 2 de junio de 2026 - 18:53

    San Juan recibe la segunda fecha del Campeonato Prokart Cuyano

    El evento que congregará en San Juan a lo mejor de toda la región, se realizará el domingo 7 de junio en La Pista Kart.

    Segunda. El Prokart Cuyano correrá este fin de semana en San Juan con pilotos de toda la región.

    Segunda. El Prokart Cuyano correrá este fin de semana en San Juan con pilotos de toda la región.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con la organización de La Pista Kart este domingo se disputará la segunda fecha del Prokart Cuyano en La Pista Kart, predio ubicado en la Ruta 40 entre calles 9 y 10. Serán de la partida 40 pilotos, de San Juan, Mendoza y La Rioja, distribuidos en cinco categorías: 110cc, Promocional, Super 4T, Rotax Junior y Rotax Senior.

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    La actividad comenzará a las 9:15 con dos tandas de entrenamientos, continuará con la clasificación desde las 11:25, mangas clasificatorias a partir de las 13:15, y carreras finales que iniciarán a las 14:30.

    La entrada tendrá un costo de 5000 pesos por persona y el estacionamiento será gratuito.

    HORARIOS SEGUNDA FECHA

    Entrenamiento 1

    110cc – 9:15

    Promocional – 9:25

    Super 4T – 9:35

    Rotax Junior – 9:45

    Rotax Senior – 9:55

    Entrenamiento 2

    110cc – 10:05

    Promocional – 10:15

    Super 4T – 10:25

    Rotax Junior – 10:35

    Rotax Senior – 10:45

    Reunión obligatoria – 11:00

    Clasificación

    110cc – 11:25

    Promocional – 11:35

    Super 4T – 11:45

    Rotax Junior – 11:55

    Rotax Senior – 12:05

    Break almuerzo – 12:10

    Mangas clasificatorias

    110cc (9 vueltas) – 13:15

    Promocional (7 vueltas) – 13:30

    Super 4T (11 vueltas) – 13:45

    Rotax Junior (11 vueltas) – 14:00

    Rotax Senior (12 vueltas) – 14:15

    Carreras finales

    110cc (12 vueltas) – 14:30

    Promocional (10 vueltas) – 14:45

    Super 4T (16 vueltas) – 15:00

    Rotax Junior (18 vueltas) – 15:20

    Rotax Senior (20 vueltas) – 15:40

    Entrega de premios – 16:30

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