Copa de Campeones: Paso de Los Andes y Defensores de Boca tienen todo definido

Uno, quiere revancha. El otro, quiere escribir historia. Con dos realidades distintas y la misma ambición, la Gran Final de la Copa de Campeones DIARIO DE CUYO ya empezó a jugarse. Y es que la Federación Sanjuanina se reunió con los dos clubes finalistas para acordar los detalles del partido del sábado.

Copa de Campeones: Defensores de Boca se hizo fuerte en Jáchal y está en la final

En Caucete, la FSF reunió a la dirgencia de Paso de Los Andes de Albardón y de Defensores de Boca de Sarmiento para ajustar la coordinación de la final. Fueron varios los puntos analizados y decididos.

La Recaudación de la final será repartida en partes iguales. Mientras que el premio en efectivo de la Federación Sanjuanina de Fútbol será: 60 % para el Campeón y 40 % para el Sub Campeón

Las puertas del estadio se abrirán a las 14 al público en General y las hinchadas podrán colgar las banderas a las 11 y hasta las 12s en el estadio en las tribunas popular.

El sector central del estadio será destinado para invitados y periodistas.

Los Clubes Boca y Paso, eligieron al Árbitro que va a dirigir la Gran Final, el cual se dará a conocer el día miércoles junto a sus asistentes y 4° Árbitro. Mauro Gómez será el juez del partido.

HISTORIAS COPERAS

Más allá del partido, de lo que es ser campeón de la Copa de Campeones, de los premios y demás, en el interior está latente esa semilla que impulsa al orgullo de verse arriba de todos en el mapa sanjuanino. Esa gloria es la que moviliza. Y claro, los dos finalistas llegan con sus sensaciones.

Paso de Los Andes, el club más antiguo de la Liga Albardón-Angaco aún no pudo ganar la Copa. En la Tierra del Moscatel el que manda como ganador copero es Sport Argentino que tiene tres. Luego vienen la ADA, más atrás San Miguel, Instituto La Laja y Deportivo Angaco. Pero el Decano quiere la gloria y en esta última temporada se armó para eso con la llegada de varios jugadores y un cuerpo técnico que ya ganaron alguna vez la Copa con otras camisetas albardoneras.

Del otro lado está Defensores de Boca que busca una revancha especial contra los albardoneros. Y es que los Xeneizes cayeron en la final del 2023 ante San Miguel albardonero y en aquella formación que los venció, hoy aparecen en Paso de Los Andes, entregándole un toque más a la gran final.

Defensores de Boca ya sabe lo que es ganar la Copa. En el 2012 la conquistó venciendo en la serie final a Villa Etelvina de Caucete. Ahora, va por su segunda para empardar al Atlético Belgrano que la ganó en dos ocasiones, mientras que Juventud Unida, Atlético Sarmiento y Unión San Isidro son los otros clubes sarmientinos que la ganaron ya una vez.