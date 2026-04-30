    • 30 de abril de 2026 - 11:07

    Doble tragedia en Ruta 40: cuatro años de prisión domiciliaria y 10 años de inhabilitación para Flores Condorí

    Homologaron el acuerdo de juicio abreviado. El acusado de la doble tragedia en Ruta 40 cumplirá en su casa la pena para poder cuidar a sus hijos de 4 y 2 años.

    Eliazar Flores Condorí.
    Eliazar Flores Condorí.

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    En el marco de una audiencia de juicio abreviado por la doble tragedia ocurrida en Ruta 40, la Justicia condenó a Eliazar Flores Condorí a cuatro años de prisión efectiva, que cumplirá bajo la modalidad domiciliaria, y a 10 años de inhabilitación para conducir, cualquier vehículo a motor.

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    La pena incluyó un agravamiento por la pluralidad de víctimas en el siniestro. La modalidad domiciliaria se dispuso teniendo en cuenta que el condenado es padre de dos hijos menores, de cuatro y dos años.

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    Asimismo, resolvieron que continúe con el uso de dispositivo electrónico de control. El acuerdo no tuvo oposición de la querella y fue homologado por la jueza Verónica Chicón, quien quedó a cargo de la resolución final.

    Doble tragedia en Ruta 40: el hecho

    El siniestro vial ocurrió el 15 de enero de 2025 en Ruta 40, entre calles 13 y 14, Pocito, y se llevó la vida de Angélica Mundocore, y de Carolina Sastre, de 29 años.

    El acusado es Eliazar Flores Condori, el conductor de la camioneta Toyota Hilux que impactó de frente contra el Peugeot 308 en el que viajaban tres jóvenes, causando la muerte de una de ellas, Carolina Sastre, y de su propia esposa, Angélica Mundocorre, que viajaba con él en la camioneta.

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