Doble tragedia en Ruta 40: cuatro años de prisión domiciliaria y 10 años de inhabilitación para Flores Condorí

Homologaron el acuerdo de juicio abreviado. El acusado de la doble tragedia en Ruta 40 cumplirá en su casa la pena para poder cuidar a sus hijos de 4 y 2 años.

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En el marco de una audiencia de juicio abreviado por la doble tragedia ocurrida en Ruta 40, la Justicia condenó a Eliazar Flores Condorí a cuatro años de prisión efectiva, que cumplirá bajo la modalidad domiciliaria, y a 10 años de inhabilitación para conducir, cualquier vehículo a motor.

La pena incluyó un agravamiento por la pluralidad de víctimas en el siniestro. La modalidad domiciliaria se dispuso teniendo en cuenta que el condenado es padre de dos hijos menores, de cuatro y dos años.

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Asimismo, resolvieron que continúe con el uso de dispositivo electrónico de control. El acuerdo no tuvo oposición de la querella y fue homologado por la jueza Verónica Chicón, quien quedó a cargo de la resolución final.

Doble tragedia en Ruta 40: el hecho El siniestro vial ocurrió el 15 de enero de 2025 en Ruta 40, entre calles 13 y 14, Pocito, y se llevó la vida de Angélica Mundocore, y de Carolina Sastre, de 29 años.