    • 30 de abril de 2026 - 12:51

    "Loco de remate": lo despidieron, prendió fuego un circo y fue detenido

    Se supo que al hombre lo echaron por una maniobra fraudulenta en el cobro de entradas.

    Se espera que en las próximas horas sea indagado y que se dé a conocer su futuro procesal.

    Se espera que en las próximas horas sea indagado y que se dé a conocer su futuro procesal.

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    Un hombre fue detenido en Comodoro Rivadavia acusado de haber incendiado el circo en el que trabajaba y las autoridades informaron que fue en represalia debido a que había sido despedido horas antes,

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    El hecho ocurrió este miércoles por la noche en el circo ubicado detrás del Colegio Perito Moreno cuando el sujeto ingresó a la carpa contigua a la principal e inició un foco de incendio en un cúmulo de telas.

    De manera inmediata, según el medio ADNSur, los empleados que estaban en el lugar alertaron la situación, permitiendo así mitigar las llamas, por lo que el acusado se dio a la fuga.

    Al reconocerlo, dieron alerta a la Policía, por lo que se inició un operativo en la zona que permitió la detención del agresor a pocas cuadras del circo.

    Empleados del lugar les comentaron a las autoridades que el martes había sido despedido por una presunta maniobra fraudulenta en el cobro de entradas.

    Se espera que en las próximas horas sea indagado y que se dé a conocer su futuro procesal.

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