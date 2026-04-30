    • 30 de abril de 2026 - 15:35

    Choque entre camioneta y moto en Capital terminó derribando un semáforo

    El siniestro ocurrió en la intersección de Mendoza y Pedro de Valdivia. Intervinieron efectivos policiales y servicios de emergencia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un siniestro vial ocurrido este jueves por la tarde generó preocupación en Capital, luego de un choque entre una camioneta y una motocicleta en la intersección de calles Mendoza y Pedro de Valdivia.

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    El hecho se registró pasadas las 15.05 horas y tuvo como protagonistas a una camioneta Renault Oroch, que circulaba por Pedro de Valdivia, y una moto Honda 150cc, que lo hacía por calle Mendoza.

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    De acuerdo a testimonios de personas que presenciaron el episodio, la motocicleta habría cruzado el semáforo en rojo, lo que habría derivado en el impacto.

    En la moto viajaban dos hombres mayores de edad, mientras que en la camioneta se trasladaban un adulto y un niño. Tras el choque, se vivieron momentos de tensión en el lugar hasta la llegada de los servicios de asistencia.

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    Intervino personal policial de la Comisaría 3ra, junto a equipos de emergencias médicas, quienes asistieron a los involucrados y realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del caso.

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