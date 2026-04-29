Impactante choque en una esquina céntrica: una moto terminó incrustada en una camioneta

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido este miércoles, pasadas las 11:30 horas, generó una postal impactante en pleno centro sanjuanino, cuando una motocicleta terminó prácticamente incrustada en el lateral de una camioneta tras un violento choque.

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El siniestro se produjo en la esquina de calles Güemes y Laprida, en Capital, una intersección que no cuenta con semaforización y que suele registrar un tránsito constante durante la jornada.

Los vehículos involucrados fueron una camioneta Jeep Renegade y una motocicleta 110 cc. Según las primeras informaciones, la camioneta circulaba por calle Güemes, mientras que la motocicleta lo hacía por Laprida. De acuerdo a lo indicado inicialmente, la prioridad de paso en la intersección le correspondería a la moto.

El impacto fue de tal magnitud que la motocicleta quedó incrustada en uno de los laterales del vehículo de mayor porte, generando una escena que llamó la atención de vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona.

Personal policial se hizo presente en el lugar para asistir la situación, ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes que permitan determinar con precisión la mecánica del siniestro y eventuales responsabilidades.

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Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el estado de salud de los involucrados, mientras continúa la investigación del hecho.