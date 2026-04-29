Exceso de velocidad o falla mecánica: las claves que se investigan en el vuelco del camión que dejó un muerto en Sarmiento

La Justicia avanza en la investigación del trágico vuelco de un camión ocurrido en Sarmiento, que terminó con la vida de un joven cosechador. El caso fue caratulado como homicidio culposo y lesiones culposas, mientras se intenta determinar si el siniestro se produjo por exceso de velocidad, una falla mecánica o una combinación de factores.

El fiscal Francisco Pizarro explicó en diálogo con Radio Sarmiento que el hecho ocurrió cuando el vehículo circulaba por una calle del departamento y, al llegar a una intersección, el conductor perdió el control y volcó.

Como consecuencia del impacto, falleció Jorge Chávez, de 28 años, oriundo de la localidad de Los Berros. Además, otras personas que viajaban en el rodado resultaron heridas. En total, iban 11 ocupantes: siete en la caja del camión y cuatro en el habitáculo.

Tras el accidente, cinco heridos quedaron internados en el hospital de Sarmiento, mientras que uno de los casos más delicados fue derivado al Hospital Guillermo Rawson. Según las últimas informaciones, este paciente evolucionaba favorablemente y se encontraba fuera de peligro.

Respecto a las causas del vuelco, el fiscal evitó dar precisiones y remarcó que la investigación se encuentra en una etapa inicial. No obstante, confirmó que ya se tomaron testimonios a sobrevivientes y testigos, y que se analizan distintas hipótesis, entre ellas una posible imprudencia al volante o fallas en el vehículo. “El camión pierde el control y vuelca, pero no podemos determinar aún si fue por velocidad, una falla mecánica u otra circunstancia”, indicó.

En tanto, el conductor, identificado con el apellido Castro, fue detenido y será llevado a audiencia de formalización en las próximas horas, donde se definirán los delitos a imputar. Desde la Fiscalía también señalaron que, si bien el traslado de personas en la caja del camión no constituye por sí solo un agravante penal directo, sí forma parte del contexto que será analizado en la investigación.

El caso continúa en plena etapa de recolección de pruebas, a la espera de pericias técnicas clave que permitan esclarecer qué provocó el vuelco que terminó en tragedia.