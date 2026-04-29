Murió de un infarto en un hotel alojamiento: la amante escapó y tuvo que hacerse cargo de todo la esposa

Las historias virales se difunden rápido por internet y generan repercusión en redes, aunque no siempre se trate de noticias urgentes o recientes. Una trágica e insólita situación que ocurrió en un hotel alojamiento se volvió a viralizar aunque el origen de la historia se remonta a 2021.

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En la ciudad de Presidente Franco, en Paraguay un hombre casado sufrió un infarto y su amante, al ver la situación, pidió ayuda y escapó del lugar.

Un hombre de 54 años murió en un hotel y no pudo ser reanimado. Foto: Clarin.Un hombre de 54 años murió en un hotel y no pudo ser reanimado. Foto: Clarin. Los empleados del hotel “Los Leones” llamaron rápidamente una ambulancia e intentaron brindarle tareas de reanimación al hombre que se encontraba desvanecido en la cama.

Finalmente, el hombre de 54 años no pudo ser reanimado y falleció dentro del alojamiento. La esposa de la víctima debió ir hasta el lugar a reconocer el cuerpo de su marido.

“Los encargados entraron a la habitación y encontraron muy mal al señor, por lo que llamaron a los bomberos, quienes reanimaron al don y luego lo llevaron hasta el hospital”, relató en ese momento el comisario local Rodolfo Ortiz. La causa de muerte fue por un infarto, según la autopsia que se le realizó en 2021. El hombre fue identificado como Juan R. de 54 años.

La causa de muerte fue por un infarto, según la autopsia que se le realizó. El hombre fue identificado como Juan R. de 54 años.La causa de muerte fue por un infarto, según la autopsia que se le realizó. El hombre fue identificado como Juan R. de 54 años.

Según el comisario Ortiz, la identidad de la mujer que lo acompañaba en ese momento no transcendió, debido a que la misma se fue del lugar cuando el hombre fue trasladado al hospital.

“El señor no tenía ningún número de teléfono como para ubicar a sus familiares y el celular estaba bloqueado. A la medianoche la esposa de la víctima llamó al celular donde le explicamos lo que pasó y a eso de las 02:00 de la mañana llegó a la comisaría y le entregamos el cuerpo”, contó el oficial interviniente.

Si bien el hecho ocurrió en abril del 2021, ahora la noticia volvió a viralizarse. A pesar de haber sucedido hace cuatro años, aún no se pudo conocer la identidad de la mujer que escapó cuando el hombre se descompensó.