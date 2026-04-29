Gendarmería Nacional incautó 30 toneladas de yeso a granel con documentación adulterada: el cargamento estaba valuado en $131.000.000

El camión proveniente de La Rioja, poseía documentos en infracción a la Ley Minera Nº 7.277 de esa provincia .

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Efectivos de la Sección de Seguridad Vial Circunvalación “San Juan” dependiente del Escuadrón 66, llevaron a cabo un procedimiento sobre la Ruta Nacional Nº141, en el departamento de Caucete, cuando detuvieron la marcha de un camión con carga.

Al momento del control, los uniformados observaron que el cargamento consistía en gran cantidad de yeso a granel, por lo que solicitaron la documentación correspondiente del traslado al conductor.

Inmediatamente, los gendarmes detectaron inconsistencias en la guía de tránsito de minerales presentada. Ante este hecho, los funcionarios realizaron las averiguaciones pertinentes para cotejar la veracidad del documento, que inmediatamente pudieron constatar, por fuentes oficiales, la presencia de datos adulterados.