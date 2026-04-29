    • 29 de abril de 2026 - 10:17

    Gendarmería Nacional incautó 30 toneladas de yeso a granel con documentación adulterada: el cargamento estaba valuado en $131.000.000

    El camión proveniente de La Rioja, poseía documentos en infracción a la Ley Minera Nº 7.277 de esa provincia .

    El control de Gendarmería Nacional en San Juan.

    El control de Gendarmería Nacional en San Juan.

    Foto:

    Efectivos de la Sección de Seguridad Vial Circunvalación “San Juan” dependiente del Escuadrón 66, llevaron a cabo un procedimiento sobre la Ruta Nacional Nº141, en el departamento de Caucete, cuando detuvieron la marcha de un camión con carga.

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    Al momento del control, los uniformados observaron que el cargamento consistía en gran cantidad de yeso a granel, por lo que solicitaron la documentación correspondiente del traslado al conductor.

    Inmediatamente, los gendarmes detectaron inconsistencias en la guía de tránsito de minerales presentada. Ante este hecho, los funcionarios realizaron las averiguaciones pertinentes para cotejar la veracidad del documento, que inmediatamente pudieron constatar, por fuentes oficiales, la presencia de datos adulterados.

    Ante esta situación, se tomó contacto con el Ministerio de Minería de La Rioja y el Juzgado de Paz de Caucete, que teniendo en cuenta lo detallado por los uniformados, ordenaron el secuestro preventivo del rodado y la carga, valuada en unos 131.000.000 de pesos.

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