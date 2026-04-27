    • 27 de abril de 2026 - 08:18

    Fuerte choque entre dos vehículos en un cruce peligroso de Ruta 20

    El siniestro ocurrió en la noche del domingo sobre Ruta 20, a la altura del Monumento al Gaucho.

    Choque en Ruta 20.

    Choque en Ruta 20.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un fuerte accidente de tránsito se registró este domingo por la noche en Santa Lucía, cuando dos vehículos colisionaron sobre la Ruta 20, a la altura del conocido Monumento al Gaucho.

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    El hecho ocurrió alrededor de las 22.30 y generó preocupación entre quienes circulaban por la zona, debido a la magnitud del impacto y a la posición en la que quedaron los rodados tras el choque.

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    Según indicaron fuentes consultadas, afortunadamente no hubo que lamentar heridos de gravedad. Sin embargo, ambos vehículos sufrieron daños materiales de consideración.

    En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de UFI para ordenar el tránsito y asistir a los involucrados, mientras se investigan las causas que provocaron el siniestro.

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