Fuerte choque entre dos vehículos en un cruce peligroso de Ruta 20

El siniestro ocurrió en la noche del domingo sobre Ruta 20, a la altura del Monumento al Gaucho.

Un fuerte accidente de tránsito se registró este domingo por la noche en Santa Lucía, cuando dos vehículos colisionaron sobre la Ruta 20, a la altura del conocido Monumento al Gaucho.

El hecho ocurrió alrededor de las 22.30 y generó preocupación entre quienes circulaban por la zona, debido a la magnitud del impacto y a la posición en la que quedaron los rodados tras el choque.

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Según indicaron fuentes consultadas, afortunadamente no hubo que lamentar heridos de gravedad. Sin embargo, ambos vehículos sufrieron daños materiales de consideración.