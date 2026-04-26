    • 26 de abril de 2026 - 18:07

    Cayeron tres hombres con armas, municiones y cocaína en Caucete

    Circulaban en un Fiat Uno y fueron interceptados por la Policía en un operativo de prevención.

    Detenidos en Caucete.

    Detenidos en Caucete.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tres hombres fueron detenidos en un operativo policial realizado en Caucete, luego de ser sorprendidos mientras circulaban en un vehículo con armas de fuego, municiones y droga.

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    El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico Este y se concretó en la intersección de Juan José Bustos y La Rioja, durante una recorrida de prevención. Los uniformados detectaron un Fiat Uno blanco con tres ocupantes y decidieron interceptarlo para su identificación.

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    Fuentes policiales indicaron que uno de los sujetos era conocido en el ambiente delictivo de San Juan. Tras requisar el vehículo, los efectivos hallaron un importante arsenal: un revólver calibre 38, una pistola calibre 40 con cargador y municiones, un rifle calibre 22, un silenciador, cargadores y municiones de distintos calibres, además de una mira telescópica.

    En el interior del rodado también encontraron una sustancia estupefaciente que sería cocaína, junto con dos cuchillas, una cortapluma y un hacha.

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    Los detenidos fueron identificados como Holgado (37); Yanzón (40) y Sheffer (58). Tras el procedimiento, intervino personal de Criminalística y el ayudante fiscal de la UAT, José Quiroga, quien supervisó las actuaciones. Tanto el vehículo como las armas y demás elementos quedaron secuestrados, mientras la causa quedó en manos de la Justicia, que investiga el origen del armamento y la droga.

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