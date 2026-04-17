Cáritas Cristo Rey: el médico que atiende en un tráiler se suma al Policlínico Solidario de Caucete

En una jornada significativa para la labor solidaria en San Juan, el doctor Gerardo Carelli formalizó su incorporación al equipo de médicos del Policlínico Solidario de Cáritas Cristo Rey , en Caucete, que suma una especialidad más. Se trata del médico reconocido por acondicionar un consultorio sobre un tráiler para llevar atención gratis a vecinos de Sarmiento.

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El encuentro tuvo lugar este viernes 16 de abril y reunió a miembros de la comisión directiva de la institución junto a profesionales de la salud que integran el espacio.

Carelli tomó relevancia recientemente por su compromiso con las comunidades más alejadas del departamento Sarmiento , particularmente en la localidad de Media Agua, donde brinda atención médica a través de un consultorio móvil sobre ruedas.

En el Policlínico Solidario de Cáritas Cristo Rey, el doctor Germán Carelli habilitará un consultorio de diabetología.

Durante la reunión, que se desarrolló en un clima de cercanía y compromiso , participaron también la doctora Sandra González, Vicedirectora de la institución y la Directora de Cáritas Cristo Rey, Ivana Díaz, junto a otros miembros de la institución.

Como resultado de este encuentro, se definió que el doctor Carelli comenzará a formar parte del staff de médicos solidarios con la apertura de un consultorio especializado en diabetología . El mismo funcionará de manera mensual lo s días jueves a partir de las 17 en la sede del Policlínico Solidario, ubicada en Cáritas Cristo Rey, en Caucete.

El nuevo servicio comenzará a atender a mediados del mes de mayo y se suma a la amplia red de asistencia que Cáritas brinda en la zona. Además, el profesional participará en operativos sanitarios en merenderos y comedores del departamento, así como en las actividades vinculadas a la próxima colecta anual de Cáritas.

Compromiso con la salud comunitaria

Ivana Díaz, de Cáritas Cristo Rey, expresó: ‘Estamos muy felices de seguir expandiendo este gran servicio en pos de las familias que más lo necesitan’.

La incorporación del doctor Carelli refuerza el compromiso del Policlínico Solidario de Cáritas con la salud comunitaria, consolidando un modelo de atención basado en la cercanía, la gratuidad y el trabajo voluntario.