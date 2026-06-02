Aguinaldo 2026: la mayoría de los sanjuaninos dice que lo usará para pagar deudas, según un sondeo

Con la llegada de junio, miles de trabajadores y jubilados comienzan a hacer cuentas a la espera del cobro del aguinaldo. En ese contexto, un sondeo realizada por Diario de Cuyo mostró cuál será el destino principal que los sanjuaninos le darán a ese ingreso extra durante el primer semestre del año.

Anses confirmó el monto del aguinaldo para los jubilados: de cuánto será y cuándo se cobra en junio 2026

El sondeo, que reunió cerca de 12 mil votos, arrojó que la opción más elegida fue "Pagar deudas", con el 40,5% de las respuestas, equivalente a 4.821 votos. El resultado refleja que una importante parte de la población prioriza ordenar sus finanzas antes que destinar el dinero al consumo o al ocio.

La segunda opción más votada fue "Ahorrarlo", con el 18,7% de las preferencias (2.227 votos), seguida por "Hacer un viaje", que obtuvo el 15,6% (1.854 votos).

Más atrás quedaron quienes planean utilizar el aguinaldo para comprar comida, con el 12,4% de los votos (1.477), mientras que un 12,7% (1.513 personas) eligió la opción "Otro" para definir el destino de ese dinero.

Los resultados dejan en evidencia que las obligaciones económicas siguen ocupando un lugar central en los hogares, en un escenario donde el aguinaldo aparece como una herramienta para aliviar gastos acumulados o reforzar el presupuesto familiar.

¿Qué es el aguinaldo?

El aguinaldo, oficialmente denominado Sueldo Anual Complementario (SAC), es un pago extra que reciben los trabajadores en relación de dependencia y los jubilados. Se abona en dos cuotas al año: una en junio y otra en diciembre.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de junio?

La primera cuota del SAC debe pagarse antes del 30 de junio, aunque la legislación contempla un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores para concretar el depósito.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

El cálculo se realiza tomando el 50% de la mayor remuneración mensual bruta percibida durante el semestre. Es decir, se identifica cuál fue el mejor salario cobrado entre enero y junio y sobre ese monto se calcula la mitad, que será el valor de la primera cuota del aguinaldo.

Mientras se acerca la fecha de cobro, la encuesta de Diario de Cuyo deja una conclusión clara: para la mayoría de los sanjuaninos, el aguinaldo de junio tendrá un destino prioritario y poco relacionado con los gustos personales. Pagar deudas encabeza ampliamente la lista de planes para ese ingreso extra.