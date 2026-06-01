Rafael García Pareja, la memoria viva del universo inmobiliario de San Juan

El Congreso FIRA Joven “Nueva generación inmobiliaria” que se realizó en San Juan reunió a empresarios, desarrolladores, profesionales, cámaras y referentes del sector como de rubros involucrados de todo el país. De entre ellos destacó la presencia de Rafael García Pareja , el hombre que trabajó arduamente para que la actividad contará con un marco legal en la provincia y fue el primer presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios.

Rememorando junto a DIARIO DE CUYO, Media Partner del Congreso de la FIRA, García Pareja destacó que todo surgió ante la necesidad de regularizar la actividad ante el auge de personas que se dedicaban al corretaje sin contar con un título habilitante. “No había nada que regulara la actividad y eso traía consecuencias, especialmente para quienes intermediábamos entre la oferta y la demanda, nos hacían quedar mal” , destacó el profesional.

Las primeras acciones para regular y darle formalidad a la actividad surgieron en 1987. En aquel entonces en San Juan no había ninguna entidad, cámara, colegio o similar que nucleara de cierta manera la actividad. García Pareja recordó el rol que tuvo por aquellos años su colega y amigo Oscar Doblos, quien era corredor y martillero público, con quien decidieron dar origen a la primera Cámara Inmobiliaria de San Juan. “Él fue el primer presidente y yo era secretario de la institución, y lo seguí luego en la presidencia”, asegura.

Fue precisamente con Doblos con quien comenzaron a darle forma a un proyecto de ley de corretaje en la provincia, ya que por entonces la actividad era desarrollada por martilleros, corredores y por los informales, es decir, personas que se dedicaban a la actividad sin ninguna formación académica al respecto. Sobre aquel momento García Pareja señala que la presencia de los martilleros era mayor en el mercado inmobiliario, por lo que mantuvieron una reunión para plantear la necesidad de contar con un marco legal que regulara la actividad, entendiendo que eran más los informales en la calle que las personas preparadas, y que eso de cierta manera ensuciaba la profesión.

El apoyo fue notable, hasta que se habló de la creación de un colegio que nucleara a los corredores. Conforme señala el sanjuanino, los martilleros locales manifestaron claras intenciones de nuclear también bajo su colegio a los corredores inmobiliarios. “No hubo forma de convencerlos, ya que querían manejar la matricula para poder percibir los fondos que implicaba eso. No hubo manera de lograr una ley por ese camino, porque ellos fueron a sus contactos políticos e hicieron aprobar entre gallos y medianoche una ley modificatoria del Consejo de Martilleros, transformándolo en Consejo de Martilleros y Corredores”, dijo García Pareja.

Esa situación generó demasiada molestia en el sanjuanino que solo aspiraba a contar con un marco regulatorio y un reconocimiento legal de la actividad. Más de una década pasó al margen, ya que según él mismo esboza, “no podía creerlo”.

Una ley nacional, las iniciativas provinciales y la mano de "La Negra" Garro para tener el Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan

Todo comenzó a cambiar en 1999, cuando se sancionó a nivel nacional la Ley 25.028, la cual establece los requisitos para el ejercicio profesional, entre ellos la necesidad de contar con un título universitario. Tras esa ley, que representó un antes y un después en la profesión, las provincias de todo el país comenzaron a regular la actividad con la creación de colegios que matriculara a los profesionales y funcionara como ente regulador.

En el relato de García Pareja, los primeros en avanzar con la colegiatura fuero los entrerrianos. Luego le siguieron los colegas de Santiago del Estero, posteriormente Mendoza y después Córdoba. “Ahí dijimos de hacerlo acá en San Juan, y buscamos apoyo político. Fue la diputada Rosalía Garro quien nos escuchó, nos recibió en su casa y demostró unas enormes ganas de trabajar, con un oído y sensibilidad especial se puso al frente del proyecto”, comparte el sanjuanino aun con el entusiasmo en la mirada, como si esos encuentros en la casa de “La Negra” Garro se hubieran dado recientemente.

Finalmente, y tras un arduo trabajo para la confección del proyecto de ley, el 21 de julio se creó por Ley el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan; mientras que el 16 de agosto de 2011 entró en vigencia la Ley 8.217 (actualmente reordenada en el Digesto Jurídico como Ley 1108-A)que le dio luz a la institución que en sus inicios estuvo dirigida por una Comisión Directiva Transitoria que sentó las bases para su funcionamiento.

image

García Pareja fue el presidente de esa comisión directa, y la sede del colegio, también transitoria, era su oficina. Allí comenzó a anotar él mismo a los matriculados que se fueron sumando a la institución, hasta que se realizaron las elecciones, resultando elegido, siendo así el primer presidente de la historia del colegio. Para sus colegas, García Pareja es una eminencia en la profesión no solo por su trayectoria o por contar con la matrícula profesional 01, sino porque también demostró durante muchos años un serio compromiso con la profesión, y ejemplo de ello lo dan todas las acciones que llevó adelante para formalizar el corretaje en San Juan.

“Ahí comenzó un camino diferente, porque realmente si bien fui el primero, no duré mucho ya que por cuestiones de salud decidí dejar la presidencia y me fueron sucediendo otros colegas”, destaca García Pareja, quien actualmente sigue participando de las distintas actividades que organiza la institución, con un rol activo, participativo y siempre dispuesto a compartir, desde la historia, anécdotas jamás contadas hasta los pormenores y todo el detrás de escena de lo que ocurrieron aquellos años antes de lograr la creación de la institución.

Hoy en día, Rafael García Pareja es la memoria viva de una parte de la historia de San Juan que vale la pena recordar.