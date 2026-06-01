San Juan y una nueva marcha de Ni Una Menos en medio del dolor por dos crímenes que conmocionan al país

Conmoción, dolor, bronca e impotencia se respira a nivel nacional tras los recientes casos de crímenes que se han dado en Argentina. Agostina, en Córdoba, y Dulce en Misiones, fueron las dos víctimas fatales. Ambas, menores de edad, perdieron la vida en contextos de violencia; uno de los casos es investigado como presunto femicidio, en tanto que el otro se encamina hacia el mismo criterio. En ese contexto, San Juan y todo el país se prepara para lo que será una nueva marcha bajo la consigna “Ni Una Menos” . Los recientes episodios elevarán los gritos con mayor fuerza.

“Ni Una Menos. Vivas, libres y sin miedo nos queremos” es el lema que se compartirá durante la manifestación que lleva once años realizando a lo largo y ancho del país, en reclamo a distintos episodios de violencia de género, femicidios y la desidia judicial en distintos casos donde las mujeres resultaron ser víctimas. En San Juan la movilización se realizará el miércoles 3 de junio, en horas de la tarde.

La convocatoria es realizada por distintas organizaciones, colectivos y sindicatos de la provincia, entre los que se encuentran:

El colectivo Ni Unx Menos de San Juan compartió en sus redes sociales que la movilización será además “contra el hambre y la crueldad, contra el ajuste sobre nuestras vidas y la violencia sistemática sobre nuestros cuerpos”.

La movilización que promete ser masiva será el miércoles 3 de junio, con concentración a las 16:30 horas en la Legislatura Provincial (Av. Libertador y Las Heras). La intención es movilizarse hasta la Plaza 25 de Mayo, de acuerdo a lo que informaron en la convocatoria realizada a toda la comunidad sanjuanina.

El contexto nacional y provincia que enmarcan un nuevo aniversario de Ni Una Menos

Ni Una Menos surgió como un grito colectivo de todo un país contra los femicidios y la violencia de género, tras el caso de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que se encontraba embarazada al momento del crimen cometido por quien era su pareja en su momento. El hecho no solo llevó a que todo un país se movilizara, sino a analizar en profundidad las cifras de violencia de género, femicidio y todos aquellos casos donde las mujeres y las diversidades eran protagonistas de la violencia y discriminación machista.

Una década después, los crímenes que tienen como protagonistas a las mujeres siguen siendo no solo aberrante, sino que continúan conmocionando a la sociedad. En la previa de un nuevo aniversario de Ni Una Menos, dos casos encabezan las noticias.

Agostina, una adolescente de solo 14 años que, tras varios días de intensa búsqueda, encontraron este fin de semana su cuerpo sin vida. Por el hecho hay un solo detenido, sospechoso del crimen, quien horas después de la detención no solo cambió su versión de los hechos, sino que atentó (sin éxito) contra su vida.

image Agostina, de 14 años, fue encontrada sin vida en Córdoba (a la izquierda). Dulce, de 17 años, fue encontrada sin vida en Misiones (a la derecha). Ambos cuerpos fueron hallados durante el fin de semana

Dulce tenía 17 años cuando la encontraron sin vida en una construcción abandonada en Misiones. La joven llevaba desaparecida desde el 17 de mayo y la autopsia arrojó que murió tras ser asfixiada, por lo que el caso es investigado como femicidio. Su cuerpo fue hallado 10 días después de la denuncia de su familia por desaparición. Lo llamativo del caso es que desde la provincia jamás se realizó la Alerta Sofía por la adolescente.

San Juan también tiene un caso que será bandera de lucha durante la marcha. Se trata del intento de femicidio de Martina Naveda, sucedido en enero de este año. “No es un hecho más de violencia doméstica como se pretende instalar. Solicitamos a los jueces actuantes a dictar una condena acorde a la realidad demostrada en el juicio. Este hecho nos recuerda la urgencia de seguir fortaleciendo las políticas públicas de prevención, protección y acceso a la justicia para mujeres y diversidades”, indicaron desde los colectivos que movilizan la marcha.

Estos casos, y todos lo que suceden a lo largo y ancho del país serán parte un año más de un reclamo ante un flagelo que pese a las acciones, campañas y modificaciones de normas que se vienen llevando a cabo en los últimos años, no cesa, siendo las mujeres y las diversidades las principales víctimas.