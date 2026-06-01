Una promo imperdible: con DIARIO DE CUYO, podés conseguir figuritas del Mundial un 20% más baratas

Desde este lunes 1, los lectores pueden acceder al cupón incluido en la edición impresa.

Tal como anunció durante el último fin de semana, DIARIO DE CUYO ofrece desde hoy una promoción imperdible a sus lectores: figuritas originales del Mundial de Fútbol 2026 un 20% más baratas que el precio mínimo que hay en el mercado sanjuanino.

La forma de acceder es presentando el cupón que aparece en la edición impresa de este lunes 1 de junio, más $10.000, y podrá llevarse 5 sobres de figuritas de Panini, algo que en cualquier punto de venta se consigue por no menos de $12.500. Esta promo especial de DIARIO DE CUYO es válida hasta agotar el stock de estampas disponibles.

El canje se realiza en el edificio del diario, ubicado en Avenida Alem y Lateral de Circunvalación, Capital. Se puede asistir de lunes a viernes, en horarios de 8.30 a 12.30 y 16.30 a 20.

La estrategia, de sostenido éxito en los lectores sanjuaninos, cumple el objetivo de acercar un beneficio extra al público que sigue eligiendo a DIARIO DE CUYO y su trayectoria informativa de 79 años. En este caso, lo que se ofrece es una forma más económica de acceder a la gran pasión que atraviesa a las familias en la provincia, que es completar el álbum del Mundial.