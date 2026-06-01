    • 1 de junio de 2026 - 06:45

    Una promo imperdible: con DIARIO DE CUYO, podés conseguir figuritas del Mundial un 20% más baratas

    Desde este lunes 1, los lectores pueden acceder al cupón incluido en la edición impresa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tal como anunció durante el último fin de semana, DIARIO DE CUYO ofrece desde hoy una promoción imperdible a sus lectores: figuritas originales del Mundial de Fútbol 2026 un 20% más baratas que el precio mínimo que hay en el mercado sanjuanino.

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    La forma de acceder es presentando el cupón que aparece en la edición impresa de este lunes 1 de junio, más $10.000, y podrá llevarse 5 sobres de figuritas de Panini, algo que en cualquier punto de venta se consigue por no menos de $12.500. Esta promo especial de DIARIO DE CUYO es válida hasta agotar el stock de estampas disponibles.

    El canje se realiza en el edificio del diario, ubicado en Avenida Alem y Lateral de Circunvalación, Capital. Se puede asistir de lunes a viernes, en horarios de 8.30 a 12.30 y 16.30 a 20.

    La estrategia, de sostenido éxito en los lectores sanjuaninos, cumple el objetivo de acercar un beneficio extra al público que sigue eligiendo a DIARIO DE CUYO y su trayectoria informativa de 79 años. En este caso, lo que se ofrece es una forma más económica de acceder a la gran pasión que atraviesa a las familias en la provincia, que es completar el álbum del Mundial.

    Simplemente hay que comprarle el ejemplar del lunes al canillita amigo, y ya se puede participar de esta promoción imperdible.

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