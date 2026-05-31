    • 31 de mayo de 2026 - 19:40

    Tembló en San Juan: el INPRES registró un sismo de magnitud 4,4

    El movimiento sísmico se produjo este domingo a las 19:18 y tuvo epicentro al noreste de la capital sanjuanina.

    Un fuerte sismo con epicentro en el norte sanjuanino se percibió en la tarde de este lunes
    Un fuerte sismo con epicentro en el norte sanjuanino se percibió en la tarde de este lunes

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un sismo de magnitud 4,4 se registró este domingo por la tarde en San Juan, de acuerdo con la información difundida por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

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    El movimiento telúrico ocurrió a las 19:18 y tuvo su epicentro a 38 kilómetros al noreste de la ciudad de San Juan, a 48 kilómetros al norte de Caucete y a 190 kilómetros al norte de Mendoza. Según el organismo nacional, el fenómeno se produjo a una profundidad de 108 kilómetros.

    Por sus características, el temblor fue percibido por algunos habitantes de la provincia, aunque hasta el momento no se reportaron daños materiales ni personas afectadas.

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    La jornada ya había estado marcada por la actividad sísmica en la región. Cerca de 45 minutos antes, a las 18:34, un fuerte sismo de magnitud 6 se registró en Chile y también se sintió en distintos puntos del oeste argentino.

    En ese caso, el epicentro se localizó a 30 kilómetros al noroeste de Valparaíso, a 105 kilómetros al sur de Los Vilos y a 130 kilómetros al noroeste de Santiago. El movimiento tuvo una profundidad de 23 kilómetros.

    De acuerdo con la escala de Mercalli Modificada, el sismo chileno alcanzó una intensidad III en la ciudad de Mendoza, donde fue percibido por algunas personas en reposo dentro de edificios. En San Juan, la intensidad fue estimada entre II y III, por lo que también pudo ser advertido por parte de la población, especialmente en ambientes cerrados y en situación de reposo.

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