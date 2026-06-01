Más de 800 alumnos participaron de talleres para prevenir amenazas escolares y promover el uso responsable de redes

Más de 800 alumnos de nivel secundario participaron durante mayo del programa “Construyendo Seguridad”, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público junto con el Ministerio de Educación para fortalecer la prevención y la convivencia en las escuelas sanjuaninas.

La propuesta fue desarrollada en ocho establecimientos educativos de distintos departamentos de la provincia y estuvo a cargo de profesionales de la Dirección de Prevención de Delitos y Violencias, en coordinación con la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios.

A través de talleres y actividades participativas, los alumnos abordaron temáticas vinculadas al uso responsable de las redes sociales, la circulación de información en entornos digitales y las consecuencias que generan las amenazas escolares, una problemática que en los últimos tiempos ha provocado preocupación en diversas comunidades educativas.

image Capacitación en las escuelas. Foto: prensa Seguridad.

Desde la organización explicaron que el objetivo principal es brindar herramientas que permitan prevenir conflictos, fomentar la reflexión y promover conductas responsables dentro y fuera de las aulas. Además, se trabajó sobre la importancia de evitar la difusión de rumores o mensajes que puedan generar alarma social, así como sobre las conductas imitativas relacionadas con amenazas a instituciones educativas, situaciones que suelen demandar la intervención de organismos de seguridad y afectar el normal desarrollo de las actividades escolares.