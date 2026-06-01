    • 1 de junio de 2026 - 11:38

    Más de 800 alumnos participaron de talleres para prevenir amenazas escolares y promover el uso responsable de redes

    El programa “Construyendo Seguridad” alcanzó a ocho escuelas secundarias de San Juan durante mayo.

    Capacitación en las escuelas. Foto: prensa Seguridad.

    Capacitación en las escuelas. Foto: prensa Seguridad.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Más de 800 alumnos de nivel secundario participaron durante mayo del programa “Construyendo Seguridad”, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público junto con el Ministerio de Educación para fortalecer la prevención y la convivencia en las escuelas sanjuaninas.

    Leé además

    Patrullero.-

    Investigan presunta entrega de marihuana entre alumnos frente al Colegio Nacional Monseñor Cabrera
    Los alumnos de las escuelas de San Juan podrán vivir el Mundial en las aulas.

    San Juan permitirá ver los partidos del Mundial en las escuelas con proyectos educativos

    La propuesta fue desarrollada en ocho establecimientos educativos de distintos departamentos de la provincia y estuvo a cargo de profesionales de la Dirección de Prevención de Delitos y Violencias, en coordinación con la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios.

    A través de talleres y actividades participativas, los alumnos abordaron temáticas vinculadas al uso responsable de las redes sociales, la circulación de información en entornos digitales y las consecuencias que generan las amenazas escolares, una problemática que en los últimos tiempos ha provocado preocupación en diversas comunidades educativas.

    image
    Capacitaci&oacute;n en las escuelas. Foto: prensa Seguridad.

    Capacitación en las escuelas. Foto: prensa Seguridad.

    Desde la organización explicaron que el objetivo principal es brindar herramientas que permitan prevenir conflictos, fomentar la reflexión y promover conductas responsables dentro y fuera de las aulas. Además, se trabajó sobre la importancia de evitar la difusión de rumores o mensajes que puedan generar alarma social, así como sobre las conductas imitativas relacionadas con amenazas a instituciones educativas, situaciones que suelen demandar la intervención de organismos de seguridad y afectar el normal desarrollo de las actividades escolares.

    Las autoridades destacaron que este tipo de acciones contribuyen a fortalecer los vínculos entre estudiantes, docentes y familias, además de generar entornos más seguros para toda la comunidad educativa.

    Desde la Secretaría de Seguridad adelantaron que el programa continuará durante junio en otros establecimientos de la provincia, como parte de una estrategia preventiva que busca acompañar a las escuelas y promover una convivencia responsable frente a los desafíos que plantea el uso cotidiano de las plataformas digitales.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    san juan y una nueva marcha de ni una menos en medio del dolor por dos crimenes que conmocionan al pais

    San Juan y una nueva marcha de Ni Una Menos en medio del dolor por dos crímenes que conmocionan al país

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Rawson impulsa la Ruedatón 2026 para eliminar los neumáticos de las viviendas: cómo participar y hasta obtener beneficios

    Rawson impulsa la "Ruedatón 2026" para eliminar los neumáticos de las viviendas: cómo participar y obtener beneficios

    Nublado. 

    Mayormente nublado, así estará el tiempo en San Juan en el primer día de junio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    una promo imperdible: con diario de cuyo, podes conseguir figuritas del mundial un 20% mas baratas

    Una promo imperdible: con DIARIO DE CUYO, podés conseguir figuritas del Mundial un 20% más baratas

    Por Redacción Diario de Cuyo