    • 31 de mayo de 2026 - 19:03

    Necroturismo Teatralizado: historia, patrimonio y teatro en una experiencia única de turismo cultural

    La Municipalidad de Capital impulsa una innovadora propuesta que combina arte escénico, memoria histórica y patrimonio cultural a través de recorridos teatralizados en el cementerio.

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    La Municipalidad de la Ciudad de San Juan presenta "Necroturismo Teatralizado", una novedosa propuesta de turismo cultural y patrimonial que invita a vecinos y visitantes a descubrir la historia sanjuanina mediante un recorrido escénico por el Cementerio de la Capital.

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    La experiencia propone un encuentro singular con destacadas personalidades que dejaron una huella en la construcción política, social, cultural y educativa de San Juan y de la Nación. A través de intervenciones teatrales especialmente diseñadas para este espacio patrimonial, los asistentes pueden conocer las historias, ideales, luchas y legados de hombres y mujeres cuyos restos descansan en este cementerio o cuya memoria es evocada mediante monumentos y espacios conmemorativos emplazados en su interior.

    Está recorrida que se realizó el sábado 30 de mayo fue encabezada por la intendente municipal de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, acompañada por funcionarios de su equipo de gobierno.

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    Cada estación del recorrido se transformó en una oportunidad para redescubrir parte de la identidad colectiva sanjuanina, convirtiendo la visita en una experiencia de interpretación patrimonial donde el teatro funciona como una herramienta de divulgación histórica, educación y promoción turística.

    La propuesta se enmarcó en las tendencias internacionales del denominado turismo necrológico o necroturismo, una modalidad que promueve la puesta en valor de cementerios históricos como espacios de memoria, patrimonio y cultura.

    En este contexto, "Necroturismo Teatralizado" constituye una experiencia pionera en la provincia, al convertirse en la primera iniciativa de estas características desarrollada en territorio sanjuanino.

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    La iniciativa es el resultado del trabajo articulado entre la Dirección de Turismo de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y la productora artística Minerva SJ, poniendo en valor la construcción colectiva entre los sectores del turismo, la cultura y las artes escénicas.

    También se destaca el compromiso y la profesionalidad de los guías turísticos de la Dirección de Turismo, quienes acompañan al público durante todo el recorrido aportando contexto histórico, información patrimonial y una mirada especializada que enriquece la experiencia de los visitantes.

    De esta manera, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa promoviendo propuestas innovadoras que integran patrimonio, identidad, memoria, arte y turismo, generando nuevas formas de conocer, interpretar y narrar la historia de San Juan.

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