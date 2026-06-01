    • 1 de junio de 2026 - 18:15

    Buscan a una abuela de 78 años con Alzheimer que desapareció en Chimbas

    Nidia Gutiérrez fue vista por última vez durante la mañana de este lunes. Sus familiares y vecinos iniciaron una intensa búsqueda.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Momentos de angustia viven familiares y allegados de Nidia Gutiérrez, una mujer de 78 años que desapareció durante la mañana de este lunes en Chimbas y que padece Alzheimer, una condición que incrementa la preocupación por su estado y su capacidad para orientarse.

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    La adulta mayor salió de su vivienda en las primeras horas del día y desde entonces no lograron volver a contactarla ni obtener información precisa sobre su paradero. Ante la situación, se radicó la denuncia correspondiente y se inició una búsqueda en distintos sectores del departamento.

    Nidia reside en el Barrio Virgen de Fátima, anteriormente conocido como Lote Hogar Nº 23, en las cercanías de la intersección de calles Necochea y Benavídez. De acuerdo con los primeros datos recabados, habría abandonado el domicilio sin que sus familiares advirtieran de inmediato la situación.

    La última referencia concreta sobre sus movimientos la ubica en inmediaciones de avenida Benavídez y Ruta 40. Además, algunos vecinos señalaron haberla visto caminando por el barrio Los Andes, por lo que la búsqueda se extendió hacia distintos puntos de la zona norte del Gran San Juan.

    La principal preocupación radica en que la mujer padece Alzheimer, enfermedad que podría provocarle desorientación y dificultades para regresar a su hogar o pedir ayuda.

    Al momento de desaparecer, Nidia Gutiérrez vestía zapatillas color rosado, pantalón verde, pullover de lana. Además, entre sus características tiene cabello blanco, corto hasta los hombros, y una contextura física acorde a su edad.

    Familiares, amigos y vecinos difundieron su fotografía a través de redes sociales y cadenas de WhatsApp con la esperanza de obtener información que permita localizarla cuanto antes.

    Desde su entorno solicitaron a cualquier persona que la haya visto o tenga algún dato sobre su ubicación que se comunique de inmediato al teléfono 2646250043, correspondiente a Gabriela Gutiérrez, sobrina de la mujer.

    También pidieron dar aviso urgente a la Policía ante cualquier información que pueda contribuir a encontrar a Nidia y permitir su regreso seguro junto a su familia.

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