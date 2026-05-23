La UCCuyo dio un paso clave en la prevención del Alzheimer con un histórico encuentro internacional

La Facultad de Ciencias Médicas de la UCCuyo dio un paso fundamental en la consolidación de San Juan como un nodo regional de investigación de vanguardia. Realizó el primer encuentro informativo local sobre la Red DIAN y el ensayo clínico internacional DIAN-TU-002 para la prevención primaria del Alzheimer de herencia dominante. Se suma a otros proyectos sanitarios de esta universidad.

Este hito posiciona a la Universidad Católica de Cuyo dentro de una prestigiosa red global de centros científicos que buscan intervenir activamente antes de la aparición de los primeros síntomas en personas que poseen mutaciones genéticas que las predisponen a formas familiares de Alzheimer de inicio temprano.

La jornada informativa reunió a alrededor de 40 familiares y pacientes pertenecientes a distintas familias de San Juan con antecedentes de Alzheimer autosómico dominante . Durante el encuentro, se presentaron de manera clara y accesible los objetivos del ensayo clínico, sus criterios de elegibilidad y cada una de las etapas del proceso de asesoramiento genético. En todo momento se hizo especial énfasis en la confidencialidad , la autonomía de los participantes y las profundas implicancias clínicas y emocionales que conlleva el conocimiento del propio estatus genético.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de dialogar de forma directa con los especialistas, evacuar dudas sobre los riesgos y beneficios de participar en una investigación de esta magnitud, y comprender en detalle qué significa ser portador de mutaciones en genes como PSEN1, PSEN2 o APP , los cuales son responsables de las formas familiares de la enfermedad. Además de brindar información científica de alto nivel, este espacio de intercambio funcionó como un canal de contención que ayudó a reducir el estigma y abrió una vía de acceso a estudios de máxima complejidad que, hasta el momento, resultaban prácticamente inaccesibles para las familias de la región.

La Red DIAN y la alianza estratégica con FLENI

La Dominantly Inherited Alzheimer Network (DIAN) es una red internacional coordinada por la Washington University en St. Louis (EE. UU.) que se dedica al estudio del Alzheimer autosómico dominante. Aunque es un tipo de la enfermedad poco frecuente, posee un enorme valor científico debido a que permite observar y registrar los cambios cerebrales muchos años antes de que se manifiesten los primeros síntomas. A través de estudios observacionales y ensayos clínicos, DIAN ha desarrollado uno de los repositorios más completos del mundo en neuroimágenes, biomarcadores y datos clínicos, compartiendo esta información de forma anonimizada con la comunidad científica global.

En América Latina, FLENI es el único centro plenamente integrado a esta red internacional, lo que le permite reclutar y realizar el seguimiento de familias con Alzheimer hereditario para acercarlas a protocolos de investigación de vanguardia. En este contexto, la articulación estratégica entre FLENI y la UCCuyo abre una puerta histórica para que las familias sanjuaninas puedan ser evaluadas, derivadas y eventualmente incluidas en estos estudios internacionales sin la necesidad de emigrar ni de afrontar costos económicos inaccesibles.

Presencia de referentes nacionales en San Juan

La jornada científica y comunitaria contó con la participación de destacados especialistas de FLENI, institución reconocida a nivel internacional por su trayectoria en neurología cognitiva y neuropsiquiatría. Entre los profesionales presentes sobresalieron el neurólogo Patricio Chrem Méndez y el psiquiatra Pablo Bagnati, quienes brindaron precisiones sobre el funcionamiento de la Red DIAN, la experiencia acumulada en el seguimiento de familias con antecedentes hereditarios y el diseño específico del ensayo de prevención primaria DIAN-TU-002.

Los profesionales de FLENI remarcaron que, en el caso de las formas autosómico dominantes de Alzheimer, la presencia de mutaciones patogénicas permite estimar con notable precisión la edad estimada de inicio de la enfermedad. Esta particularidad convierte al seguimiento y estudio de estas familias en un modelo científico único a nivel mundial para evaluar la eficacia de nuevas estrategias de prevención médica antes de que el daño cerebral sea irreversible