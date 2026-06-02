Santi Maratea impulsó una colecta para alumnos de San Juan y explicó cómo participar

El influencer y activista solidario Santiago Maratea volvió a utilizar sus redes sociales para promover una causa vinculada a la educación . Esta vez, convocó a sus seguidores a sumarse a una campaña que busca llevar cuellitos con los colores de la Selección Argentina a alumnos de escuelas de distintos puntos del país, entre ellas una institución sanjuanina.

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A través de un video difundido en sus redes, Maratea pidió especialmente la colaboración de vecinos de San Juan, Río Negro y Buenos Aires para alcanzar el objetivo planteado por una fábrica de indumentaria deportiva que impulsa la iniciativa.

Según explicó, la propuesta consiste en comprar un pack de dos cuellitos a través de Mercado Libre. Con cada compra, la empresa dona una tercera unidad que luego es distribuida gratuitamente en establecimientos educativos seleccionados.

Entre las escuelas elegidas para esta etapa figura la Escuela Primaria Pedro Esnaola, ubicada en Calingasta. De acuerdo con los datos brindados por Maratea, el establecimiento cuenta con 245 alumnos, por lo que se necesitan 245 compras para garantizar que cada estudiante reciba su cuellito.

"La escuela de San Juan es la más difícil de las tres, pero para nada imposible", expresó el influencer durante el video, en el que también invitó a compartir la campaña para ampliar su alcance. "La escuela de San Juan es la más difícil de las tres, pero para nada imposible", expresó el influencer durante el video, en el que también invitó a compartir la campaña para ampliar su alcance.

Las otras instituciones incluidas en la iniciativa son la Escuela Primaria N°181 de El Foyel, en Río Negro, con 70 alumnos, y la Escuela Almafuerte N°2 de Ranchos, partido bonaerense de General Paz, con una matrícula de 90 estudiantes.

Maratea aseguró que, como ocurre habitualmente en las campañas que impulsa, se mostrarán públicamente las entregas una vez que se complete cada objetivo.

De esta manera, la comunidad de Calingasta aparece entre las destinatarias de una propuesta solidaria que busca que cientos de chicos puedan recibir un accesorio alusivo a la Selección Argentina de cara a futuras actividades deportivas y recreativas.