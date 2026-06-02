Potencia Argentina reunió en San Luis a líderes emergentes de Cuyo y la Región Patagonia en un nuevo encuentro federal

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Potencia Argentina (PA+), la iniciativa federal y multipartidaria sin fines de lucro que busca formar y fortalecer liderazgos comprometidos con la democracia, la transparencia y el diálogo, realizó en San Luis un nuevo encuentro regional que reunió durante tres días a dirigentes y referentes emergentes de las regiones de Cuyo y Patagonia en una instancia intensiva de formación, intercambio y construcción colectiva.

La actividad formó parte del recorrido formativo de la tercera cohorte del programa, integrada por 105 líderes de todo el país, y convocó a participantes de Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

“Los encuentros regionales son una oportunidad para fortalecer vínculos, compartir experiencias y construir una mirada federal sobre los desafíos de la democracia y la representación. Potencia busca generar una comunidad de líderes capaces de dialogar y construir consensos desde sus territorios”, destacó Santiago Bermúdez, director ejecutivo de Potencia Argentina.

La propuesta regional de Potencia Argentina continuará durante el año con nuevos encuentros federales en distintas regiones del país, consolidando una red de líderes emergentes comprometidos con una democracia más sólida, plural y representativa.

El encuentro contó además con la participación de destacadas figuras de la política, la academia y la sociedad civil, entre ellas Ivanna Arrascaeta, senadora nacional; Luciano Ayala, intendente de La Punta; Martín Olivero, senador provincial de San Luis; Luciana Perano y Eugenia Gallardo, diputadas provinciales; Ayelén Mazzina, ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; Santiago Farenga, vicerrector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes; Marcelo Neme, secretario legal de la Universidad de La Punta; Juan Carlos Zabala, secretario general de la Universidad de La Punta; Eugenia Verges, referente del CFI en Enlace Parlamentario; Fernanda Álvarez do Bomfim, arquitecta; Rodolfo Negri, prosecretario del Senado de la Nación; Rocío Roldán y Paulina Calderón, concejalas; Julieta Ponce, concejala de San Luis; Lucas Mirabile, referente de Argentina Humana; y Valentino Cometto, influencer y dirigente de La Libertad Avanza.