    • 28 de mayo de 2026 - 21:51

    Fin del reinado de la Honda Wave 110S: cuál fue la moto más vendida del mes en la Argentina

    Conocé cuál fue la motocicleta más vendida y los datos del sector.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mercado de las motos dejó una sorpresa que pocos esperaban: después de años liderando cómodamente el ranking, la Honda Wave 110S perdió el primer puesto entre los modelos más vendidos del país.

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    Según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante abril de 2026 (últimos datos del mercado) se patentaron 80.737 motos, una cifra que representó un crecimiento del 51,5% respecto del mismo mes de 2025.

    Aunque Honda continúa siendo la marca con mayor cantidad de patentamientos, el liderazgo entre los modelos cambió de manos y quedó para una moto de baja cilindrada que viene creciendo fuerte en los últimos meses.

    Cuál fue la moto más vendida de abril de 2026

    La gran ganadora del mes fue la Gilera Smash, que alcanzó 7.625 patentamientos y se convirtió en la moto más vendida de la Argentina.

    Muy cerca apareció la Keller KN 110-8, con 7.620 unidades, mientras que la histórica líder del mercado, la Honda Wave 110S, cayó al tercer puesto con 7.395 patentamientos.

    El ranking completo de las diez motos más vendidas quedó de la siguiente manera:

    • Gilera Smash: 7.625 unidades
    • Keller KN110-8: 7.620
    • Honda Wave 110S: 7.395
    • Corven Energy 110: 5.215
    • Motomel B110: 5.123
    • Mondial LD 110 Max: 2.574
    • Motomel S2 150: 1.823
    • Siam QU 110 Base: 1.545
    • Honda GLH 150: 1.406
    • Motomel CX 150: 1.339

    El mercado de motos sigue creciendo en la Argentina

    Los números de abril confirmaron el fuerte crecimiento que atraviesa el sector. En comparación con marzo de este año, cuando se habían patentado 81.551 unidades, hubo una leve baja del 1%, aunque el volumen sigue siendo uno de los más altos de la historia.

    En el acumulado del primer cuatrimestre de 2026 ya se patentaron 301.962 motos, un 47,5% más que en el mismo período del año pasado.

    Desde ACARA destacaron que gran parte de este crecimiento está impulsado por las motos de entrada de gama y el mayor acceso al financiamiento, un factor clave para quienes buscan una alternativa de movilidad más económica frente al aumento de costos del transporte y los autos.

    Las marcas de motos más vendidas del mes

    En el ranking de fabricantes, Honda mantuvo el liderazgo con 14.440 unidades patentadas. Sin embargo, Gilera logró recuperar el segundo lugar y desplazó a Motomel.

    Así quedó el top cinco de marcas:

    1. Honda: 14.440 unidades
    2. Gilera: 10.280
    3. Motomel: 9.908
    4. Keller: 8.885
    5. Corven: 7.778

    Keller también consolidó su crecimiento y logró mantenerse entre las marcas más elegidas del país.

    Por qué las motos 110 siguen dominando el mercado

    La mayoría de los modelos más vendidos pertenecen al segmento de 110 cc, una categoría que continúa siendo la favorita de los argentinos por su bajo consumo, costos accesibles y mantenimiento económico.

    Además, muchos usuarios las eligen para trabajar, hacer repartos o movilizarse diariamente en ciudades con tránsito intenso. A eso se suma que gran parte de estas motos puede comprarse con financiación y cuotas, algo que se volvió determinante para sostener el crecimiento del mercado en 2026.

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