Cómo limpiar tu freidora de aire por dentro sin dañar el antiadherente

El enfriamiento obligatorio: Lo primero es la seguridad. Desconecta el aparato de la toma de corriente y espera a que se enfríe por completo. Intentar limpiar la cesta mientras está caliente puede causar quemaduras en tus manos y provocar un choque térmico que deforme los componentes plásticos o metálicos.

El remojo estratégico: Retira la cesta y la rejilla. Si notas que hay grasa pegada en el fondo, no intentes rasparla. Llena la cesta con agua tibia y añade unas gotas de tu jabón líquido para platos habitual. Deja actuar la mezcla entre 20 y 30 minutos. Esto ablandará los residuos sin necesidad de frotar con fuerza.

El truco ecológico del bicarbonato: Para aquellas manchas rebeldes que se resisten al jabón, el bicarbonato de sodio es tu mejor aliado. Mezcla tres partes de bicarbonato con una de agua hasta formar una pasta consistente. Aplica esta pasta sobre las zonas críticas con la ayuda de una esponja suave (la zona azul o amarilla, nunca la de fibra negra o metálica). El bicarbonato actúa como un abrasivo ultrasuave que disuelve la grasa sin rayar el teflón.

Cómo acceder y limpiar la resistencia: La gran olvidada es la resistencia eléctrica, ubicada en la parte superior interna del aparato. Con el tiempo, las salpicaduras de aceite vuelan hacia arriba y se pegan allí. Gira la freidora de aire (completamente vacía) boca abajo para tener un mejor acceso. Pasa un cepillo de cerdas de nailon suaves o un paño de microfibra ligeramente humedecido con agua y una gota de desengrasante suave. Retira cualquier resto de jabón con un paño húmedo solo con agua.