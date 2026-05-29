    • 29 de mayo de 2026 - 09:34

    Cómo limpiar tu freidora de aire por dentro sin dañar el antiadherente

    La freidora de aire es uno de los artefactos más utilizados en casa.

    Cómo limpiar tu freidora de aire por dentro sin dañar el antiadherente

    Cómo limpiar tu freidora de aire por dentro sin dañar el antiadherente

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    La freidora de aire se ha ganado un puesto de honor en las cocinas de todo el mundo gracias a su capacidad para cocinar de forma rápida, crujiente y con muy poco aceite. Sin embargo, esa misma versatilidad la convierte en un imán para la grasa incrustada y los residuos de comida carbonizada.

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    Si dejas que la suciedad se acumule, no solo acortarás la vida útil de tu electrodoméstico, sino que los residuos quemados alterarán el sabor de tus recetas e incluso podrían generar humo desagradable.

    Para mantenerla como nueva, los principales fabricantes de tecnología para el hogar, como Bosch y Philips, insisten en un punto crítico: nunca utilices productos abrasivos ni estropajos metálicos, ya que el revestimiento antiadherente es sumamente delicado y, si se ralla, la comida comenzará a pegarse sin remedio.

    El paso a paso definitivo para una limpieza segura

    • El enfriamiento obligatorio: Lo primero es la seguridad. Desconecta el aparato de la toma de corriente y espera a que se enfríe por completo. Intentar limpiar la cesta mientras está caliente puede causar quemaduras en tus manos y provocar un choque térmico que deforme los componentes plásticos o metálicos.

    • El remojo estratégico: Retira la cesta y la rejilla. Si notas que hay grasa pegada en el fondo, no intentes rasparla. Llena la cesta con agua tibia y añade unas gotas de tu jabón líquido para platos habitual. Deja actuar la mezcla entre 20 y 30 minutos. Esto ablandará los residuos sin necesidad de frotar con fuerza.

    • El truco ecológico del bicarbonato: Para aquellas manchas rebeldes que se resisten al jabón, el bicarbonato de sodio es tu mejor aliado. Mezcla tres partes de bicarbonato con una de agua hasta formar una pasta consistente. Aplica esta pasta sobre las zonas críticas con la ayuda de una esponja suave (la zona azul o amarilla, nunca la de fibra negra o metálica). El bicarbonato actúa como un abrasivo ultrasuave que disuelve la grasa sin rayar el teflón.

    • Cómo acceder y limpiar la resistencia: La gran olvidada es la resistencia eléctrica, ubicada en la parte superior interna del aparato. Con el tiempo, las salpicaduras de aceite vuelan hacia arriba y se pegan allí. Gira la freidora de aire (completamente vacía) boca abajo para tener un mejor acceso. Pasa un cepillo de cerdas de nailon suaves o un paño de microfibra ligeramente humedecido con agua y una gota de desengrasante suave. Retira cualquier resto de jabón con un paño húmedo solo con agua.

    • Secado riguroso antes del guardado: La humedad es la enemiga número uno de los componentes eléctricos y puede favorecer la aparición de malos olores o moho. Utiliza un paño seco o papel de cocina para secar meticulosamente la cesta, la rejilla y el interior de la freidora antes de volver a ensamblarla. Un truco profesional es encender la freidora vacía durante 2 minutos a 180°C para evaporar cualquier rastro oculto de agua.

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