Cómo limpiar el refrigerador: paso a paso para garantizar la salud alimentaria

Vaciado y control de tiempos: Desconecta el refrigerador para ahorrar energía y evitar que el motor trabaje en exceso mientras las puertas están abiertas. Retira absolutamente todos los alimentos. Clasifícalos en una mesa y aprovecha para revisar las fechas de caducidad, desechando lo que esté vencido o en mal estado. Regla de oro de los CDC: Los alimentos perecederos (carnes, lácteos) no deben pasar más de 2 horas a temperatura ambiente. Si hace calor, colócalos temporalmente en una nevera portátil con hielo.

Lavado de componentes desmontables: Extrae todos los cajones de verduras, estantes de vidrio y soportes de las puertas. Lávalos en el fregadero utilizando agua tibia y jabón neutro para platos. Advertencia crítica: Si los estantes son de vidrio templado y están muy fríos, déjalos reposar unos minutos para que alcancen la temperatura ambiente antes de sumergirlos en agua caliente; de lo contrario, el choque térmico podría romper el cristal.

Limpieza de las paredes internas: Prepara una solución de limpieza suave mezclando agua tibia con un chorrito de jabón lavavajillas o, preferiblemente, dos cucharadas de bicarbonato de sodio por litro de agua. El bicarbonato es excelente porque elimina manchas difíciles y neutraliza los olores ácidos que se impregnan en el plástico. Limpia todas las paredes interiores de arriba hacia abajo con un paño suave. Luego, repasa con un paño humedecido solo con agua limpia para eliminar cualquier residuo de jabón.

El proceso de desinfección profunda: Para eliminar microorganismos invisibles a la vista, los expertos en salud recomiendan pasar un trapo humedecido en una solución desinfectante suave (una cucharada de cloro líquido sin aroma por cada 4 litros de agua) por las superficies internas ya limpias. Si prefieres evitar el cloro en áreas de contacto con alimentos, puedes usar un pulverizador con alcohol de limpieza diluido en agua al 70%.