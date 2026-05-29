Cómo limpiar el refrigerador: paso a paso para garantizar la salud alimentaria

Mantener el refrigerador limpio es una tarea que va mucho más allá de una simple cuestión estética u organizativa. Se trata de un pilar fundamental de la seguridad alimentaria en el hogar.
Para evitar la contaminación cruzada y garantizar que tu familia consuma alimentos seguros, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los fabricantes de línea blanca sugieren realizar una limpieza profunda al menos una vez al mes siguiendo un protocolo estricto.
Mantener el refrigerador limpio es una tarea que va mucho más allá de una simple cuestión estética u organizativa. Se trata de un pilar fundamental de la seguridad alimentaria en el hogar.
El refrigerador alberga alimentos frescos, carnes crudas y comidas preparadas; un ambiente húmedo y cerrado que, si no se higieniza correctamente, se convierte en el caldo de cultivo ideal para patógenos peligrosos como la Listeria monocytogenes o la Salmonella. Estas bacterias pueden sobrevivir y multiplicarse incluso a bajas temperaturas.
Para evitar la contaminación cruzada y garantizar que tu familia consuma alimentos seguros, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los fabricantes de línea blanca sugieren realizar una limpieza profunda al menos una vez al mes siguiendo un protocolo estricto.
Vaciado y control de tiempos: Desconecta el refrigerador para ahorrar energía y evitar que el motor trabaje en exceso mientras las puertas están abiertas. Retira absolutamente todos los alimentos. Clasifícalos en una mesa y aprovecha para revisar las fechas de caducidad, desechando lo que esté vencido o en mal estado. Regla de oro de los CDC: Los alimentos perecederos (carnes, lácteos) no deben pasar más de 2 horas a temperatura ambiente. Si hace calor, colócalos temporalmente en una nevera portátil con hielo.
Lavado de componentes desmontables: Extrae todos los cajones de verduras, estantes de vidrio y soportes de las puertas. Lávalos en el fregadero utilizando agua tibia y jabón neutro para platos. Advertencia crítica: Si los estantes son de vidrio templado y están muy fríos, déjalos reposar unos minutos para que alcancen la temperatura ambiente antes de sumergirlos en agua caliente; de lo contrario, el choque térmico podría romper el cristal.
Limpieza de las paredes internas: Prepara una solución de limpieza suave mezclando agua tibia con un chorrito de jabón lavavajillas o, preferiblemente, dos cucharadas de bicarbonato de sodio por litro de agua. El bicarbonato es excelente porque elimina manchas difíciles y neutraliza los olores ácidos que se impregnan en el plástico. Limpia todas las paredes interiores de arriba hacia abajo con un paño suave. Luego, repasa con un paño humedecido solo con agua limpia para eliminar cualquier residuo de jabón.
El proceso de desinfección profunda: Para eliminar microorganismos invisibles a la vista, los expertos en salud recomiendan pasar un trapo humedecido en una solución desinfectante suave (una cucharada de cloro líquido sin aroma por cada 4 litros de agua) por las superficies internas ya limpias. Si prefieres evitar el cloro en áreas de contacto con alimentos, puedes usar un pulverizador con alcohol de limpieza diluido en agua al 70%.
Atención a las gomas y juntas de cierre: Las gomas magnéticas de las puertas son el lugar favorito del moho debido a la condensación. Limpia minuciosamente los pliegues con un cepillo de dientes viejo humedecido en agua con vinagre. Una vez hecho esto, seca perfectamente todo el interior con un paño limpio o toallas de papel. El exceso de humedad residual acelera la aparición de nuevos hongos. Vuelve a colocar los estantes, conecta el aparato y reintroduce los alimentos de forma organizada.