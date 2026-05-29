Cómo limpiar el microondas en 5 minutos: El truco definitivo del vapor

Prepara la solución limpiadora: Busca un recipiente de cristal o cerámica que sea apto para microondas. Llénalo con una taza de agua limpia (aproximadamente 250 ml). Para potenciar el efecto desengrasante y eliminar los malos olores (como el del pescado o las palomitas quemadas), exprime el jugo de un limón entero e introduce las mitades dentro del agua. Si no tienes limón, puedes sustituirlo por dos cucharadas soperas de vinagre blanco de limpieza. Ambos elementos contienen ácidos naturales que rompen las moléculas de grasa.

Generación de vapor a máxima potencia: Introduce el bol en el microondas y prográmalo a máxima potencia durante un rango de 3 a 5 minutos. Debes vigilar el proceso: el agua debe llegar a hervir con fuerza para que el interior del aparato se sature por completo de vapor y las ventanas se empañen.

El secreto del reposo: Cuando el temporizador llegue a cero, no abras la puerta inmediatamente. Este es el error más común. Deja la puerta cerrada durante unos 3 o 4 minutos adicionales. Este tiempo de espera permite que el vapor condensado y los ácidos suspendidos en el aire ablanden activamente las costras de comida más duras y resecas.

Retirada de suciedad sin frotar: Abre la puerta y, utilizando guantes de cocina para evitar quemaduras, retira el recipiente con cuidado. Verás que las paredes están completamente húmedas. Toma un paño de microfibra limpio y pásalo por el techo, las paredes y el fondo del microondas. La suciedad saldrá de forma mágica, como si pasaras un borrador.