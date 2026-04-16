    • 16 de abril de 2026 - 17:05

    Se viene un festival artístico en honor a San Expedito: conocé dónde y cuándo se realizará

    En la localidad de Bermejo habrá una jornada con música, baile y comidas regionales para honrar a San Expedito.

    El próximo 19 de abril se realizarán las Fiestas Patronales de San Expedito, en la previa habrá un festival artístico y una vigilia con procesión de antorchas.

    El próximo 19 de abril se realizarán las Fiestas Patronales de San Expedito, en la previa habrá un festival artístico y una vigilia con procesión de antorchas.

    Foto:

    (Redes sociales)
    Por Fabiana Juarez

    La localidad de Bermejo se prepara para vivir una jornada inolvidable de fe, música y tradición. Este viernes 17 de abril, en la antesala de las esperadas Fiestas Patronales, la comunidad se reunirá para celebrar el Festival en honor a San Expedito, una propuesta pensada para compartir en familia y fortalecer las raíces sanjuaninas.

    Leé además

    El jueves 16 de abril arranca el Triduo en honor a San Expedito en el santuario de El Bosque, en Angaco, donde se celebrarán las Patronales el próximo domingo.

    En Angaco también celebrarán las Fiestas Patronales de San Expedito: el jueves 16 de abril arranca el Triduo
    El pueblo de Bermejo se prepara para celebrar las Fiestas Patronales de San Expedito que este año nuevamente incluirán una noche de vigilia.

    San Expedito: este año habrá procesión de antorchas durante la vigilia en Bermejo para honrar al Santo

    El evento, que promete una noche de encuentro y cultura caucetera, comenzará a las 20,30 en la emblemática Plaza Santos Guayama, en la localidad de Bermejo.

    san expedito2
    En Bermejo continúa la Novena en honor a San Expedito, con la celebración de misa en diferentes sectores del pueblo.

    En Bermejo continúa la Novena en honor a San Expedito, con la celebración de misa en diferentes sectores del pueblo.

    El festival de San Expedito en Bermejo promete

    El talento local será el gran protagonista del festival en Bermejo. La grilla incluye:

    • Academias de danza locales: que pondrán color y movimiento con cuadros coreográficos tradicionales.
    • Artistas regionales: un espacio para acompañar a las voces emergentes de nuestra comunidad.
    • Gran cierre musical: la actuación estelar de Tres para el Canto, quienes traerán lo mejor de su repertorio folclórico para hacer vibrar al público.
    san expedito
    Durante la Novena, la imagen de San Expedito recorre el pueblo de Bermejo.

    Durante la Novena, la imagen de San Expedito recorre el pueblo de Bermejo.

    Feria de emprendedores y sabores regionales en Bermejo

    Para quienes disfrutan de recorrer y conocer el trabajo de manos locales, el festival contará con una amplia Feria de Emprendedores. Será la oportunidad ideal para adquirir productos artesanales y apoyar el desarrollo económico de la zona.

    Además, el evento contará con puestos de comida con platos típicos, ideales para disfrutar de una cena al aire libre mientras se desarrolla el espectáculo. Como condimento extra, durante la velada se realizarán sorteos con importantes premios entre los asistentes.

    Datos clave del evento

    • Fecha: Viernes 17 de abril.
    • Hora: 20:30 hs.
    • Lugar: Plaza Santos Guayama, Bermejo.
    • Entrada: libre y gratuita para toda la familia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El santuario de San Expedito en la localidad de El Bosque, será el punto de llegada de la primera Bicicleteada Regional Unida por la Fe en San Expedito.

    En honor a San Expedito harán la primera Bicicleteada Regional Unida por la Fe: conocé cuándo será

    Las autoridades del Parque Provincial Ischigulasto hicieron una importante donación a la Escuela Albergue Casa del Niño, de Valle Fértil, en su aniversario.

    Ischigualasto por la educación: hizo una importante donación a la Escuela Albergue Casa del Niño

    Por Fabiana Juarez
    Quini 6.

    Un sanjuanino ganó más de $24 millones en el Quini 6

    la historia del semitero ciego chimbero que canta igual que ulises bueno y suena con subirse al escenario con el

    La historia del semitero ciego chimbero que canta igual que Ulises Bueno y sueña con subirse al escenario con él

    Por Redacción Diario de Cuyo