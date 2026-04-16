Se viene un festival artístico en honor a San Expedito: conocé dónde y cuándo se realizará

En la localidad de Bermejo habrá una jornada con música, baile y comidas regionales para honrar a San Expedito.

El próximo 19 de abril se realizarán las Fiestas Patronales de San Expedito, en la previa habrá un festival artístico y una vigilia con procesión de antorchas.

La localidad de Bermejo se prepara para vivir una jornada inolvidable de fe, música y tradición. Este viernes 17 de abril, en la antesala de las esperadas Fiestas Patronales, la comunidad se reunirá para celebrar el Festival en honor a San Expedito, una propuesta pensada para compartir en familia y fortalecer las raíces sanjuaninas.

El evento, que promete una noche de encuentro y cultura caucetera, comenzará a las 20,30 en la emblemática Plaza Santos Guayama, en la localidad de Bermejo.

san expedito2 En Bermejo continúa la Novena en honor a San Expedito, con la celebración de misa en diferentes sectores del pueblo. El festival de San Expedito en Bermejo promete El talento local será el gran protagonista del festival en Bermejo. La grilla incluye:

Academias de danza locales: que pondrán color y movimiento con cuadros coreográficos tradicionales.

que pondrán color y movimiento con cuadros coreográficos tradicionales. Artistas regionales: un espacio para acompañar a las voces emergentes de nuestra comunidad.

un espacio para acompañar a las voces emergentes de nuestra comunidad. Gran cierre musical: la actuación estelar de Tres para el Canto, quienes traerán lo mejor de su repertorio folclórico para hacer vibrar al público. san expedito Durante la Novena, la imagen de San Expedito recorre el pueblo de Bermejo. Feria de emprendedores y sabores regionales en Bermejo Para quienes disfrutan de recorrer y conocer el trabajo de manos locales, el festival contará con una amplia Feria de Emprendedores. Será la oportunidad ideal para adquirir productos artesanales y apoyar el desarrollo económico de la zona.