En honor a San Expedito harán la primera Bicicleteada Regional Unida por la Fe: conocé cuándo será

En muestra de fe y unidad regional, los municipios de Chimbas , Albardón , San Martín y Angaco organizaron la primera edición de la Bicicleteada Regional Unida por la Fe en honor a San Expedito . El evento que convoca a las familias de los cuatro departamento, integrando a gran parte del Norte sanjuanino.

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La cita es el próximo domingo 19 de abril , coincidiendo con la festividad del santo de las causas justas y urgentes, y promete convocar a cientos de fieles y deportistas.

Bajo el nombre ‘Primera Bicicleteada Regional Unida por la Fe’ , la travesía busca fortalecer los lazos entre los departamentos vecinos y la devoción por San Expedito. Así lo dijo Mónica Ramos, secretaria de Desarrollo Social de Chimbas, quien adelantó el cronograma establecido:

La primera Bicicleteada Regional Unida por la Fe llegará hasta el santuario de San Expedito en la localidad de El Bosque, Angaco.

A medida que el pelotón avance, se vivirán momentos de integración regional. En la Ruta 170 , se sumarán los grupos de ciclistas provenientes de Albardón y San Martín , unificando el recorrido hacia la meta final: el Santuario de San Expedito , ubicado en la zona de El Bosque, Angaco.

Antes de llegar al santuario , se sumarán a la bicicleteada las familias de Angaco, cuando el pelotón pase por el Camping Municipal de ese departamento, lugar de la concentración para participar del evento.

Detalles de la bicicleteada por San Expedito

La actividad es totalmente libre y gratuita, pensada para que participe toda la familia. Desde la organización, se han tomado todas las prevenciones necesarias para garantizar una jornada tranquila:

Seguridad: habrá un operativo vial para resguardar a los ciclistas en ruta.

habrá un operativo vial para resguardar a los ciclistas en ruta. Asistencia: el evento contará con equipos de asistencia médica de los municipios participantes.

el evento contará con equipos de asistencia médica de los municipios participantes. Finalización: al llegar al Santuario, los participantes podrán disfrutar de un refrigerio y participarán de la Misa Central en honor al Santo.

Recomendaciones para los participantes

Para garantizar una experiencia segura y placentera, la Secretaría de Deportes y el área de Bienestar de los municipios involucrados recuerdan a los interesados:

Es obligatorio el uso de casco .

. Llevar botella de agua para la hidratación constante.

para la hidratación constante. Utilizar ropa deportiva cómoda y protector solar.

'Esta no es sólo una actividad deportiva, es una forma de integrar a nuestros vecinos de Albardón, San Martín y Angaco a través de una devoción tan fuerte como la de San Expedito', destacó Mónica Ramos.