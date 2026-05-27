Tras la muerte del hombre en situación de calle, aseguran que hay cupo disponible en los refugios estatales

Desde el Ministerio de Familia dijeron que en los dos refugios estatales para hombre en situación de calle hay vacantes.

Desde Familia informaron que hay cupo de alojamiento disponible en los refugios estatales para personas en situación de calle.

En la mañana de este miércoles, encontraron sin vida a un hombre en situación de calle, en una casa abandonada en la ciudad. A raíz de esta muerte, desde el Ministerio de Familia informaron que hay cupo de alojamiento disponible en los dos refugios estatales para indigentes.

Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informaron que en los dos Centros de Contención para Personas en Situación de Calle hay entre un 40% y 45% de cupo disponible para alojar a hombres en situación de calle. Agregaron que esta disponibilidad se debe a que hace una par de semanas se amplió la capacidad de alojamiento en ambos refugios.

Teresa de Calcuta: tiene capacidad para 60 personas y actualmente se hospedan 37 por lo que hay espacio para 27 personas más. Este Centro de Contención se ubica en Avenida Córdoba 150 Este, en Capital.

tiene capacidad para 60 personas y actualmente se hospedan 37 por lo que hay espacio para 27 personas más. Este Centro de Contención se ubica en Avenida Córdoba 150 Este, en Capital. Papa Francisco: tiene capacidad para 60 personas y actualmente se hospedan 33 en este Centro por lo que hay espacio para 27 personas más. Funciona en el exedificio de Urgencias del Hospital Rawson, en Avenida General Paz y Calle Estados Unidos, Capital. refugio2 El Ministerio de Familia mejoró los servicios e instalaciones de los Centros de Contención para Personas en Situación de Calle. (Gentileza) Asistencia reforzada para gente en situación de calle La ampliación de la capacidad de alojamiento en los Centros de Contención fue acompañada por el refuerzo de su red de asistencia para personas en situación de calle ante el inicio de la temporada de frío. Los espacios han sido acondicionados con mejoras y nuevos sistemas de calefacción para brindar un ambiente de mayor abrigo y comodidad. También regresan los horarios extendidos.

Papa Francisco Mantenimiento general, reparación de grietas en techos, revoque y pintura.

Refacción de baños: nueva grifería y termotanques.

Cambio de cañerías y colocación de tres calefactores nuevos en pasillos e ingreso.

Inspección de instalaciones de gas y electricidad; actualización de conexión de cocina y horno a la red de gas.

Renovación de mobiliario de cocina y mesada. Madre Teresa de Calcuta Trabajos de pintura y revocado de paredes.

Instalación de sistemas de calefacción y mejoras en la instalación eléctrica. Refugios estatales y servicios disponibles Estos espacios están destinados a varones de entre 18 y 59 años que se encuentren en situación de calle. No sólo ofrecen un techo; la atención incluye:

Cama y abrigo: espacios preparados para el pernocte.

espacios preparados para el pernocte. Alimentación: cena con comida caliente y desayuno.

cena con comida caliente y desayuno. Higiene: acceso a instalaciones sanitarias para el aseo personal.

acceso a instalaciones sanitarias para el aseo personal. Acompañamiento: presencia de profesionales para abordar la situación social de los asistentes. Modalidad de ingreso y horarios Si bien los centros están operativos todo el año, en esta época de frío se implementan horarios extendidos, permitiendo que las personas puedan ingresar a partir de las 17 y permanecer hasta las 9 del día siguiente.