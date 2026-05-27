    • 27 de mayo de 2026 - 17:48

    Hallaron grabados rupestres prehispánicos en la cordillera sanjuanina

    El descubrimiento fue realizado por efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña durante tareas de patrullaje en los Altos Valles Cordilleranos.

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    Efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM), dependiente del Escuadrón 26 “Barreal” de Gendarmería Nacional, realizaron un importante hallazgo arqueológico en la zona de los Altos Valles Cordilleranos de San Juan, donde detectaron formaciones pétreas con grabados rupestres compatibles con petroglifos de origen prehispánico.

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    El descubrimiento ocurrió mientras los uniformados desarrollaban tareas de patrullaje y reconocimiento de sendas andinas en un sector geográfico de difícil acceso. Según la evaluación preliminar realizada por el personal interviniente, las manifestaciones halladas estarían vinculadas a antiguas actividades culturales y asentamientos de pueblos originarios, lo que otorga al sitio un significativo valor patrimonial y científico.

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    Gendarmer&iacute;a Nacional.

    Gendarmería Nacional.

    Tras constatar la existencia de los vestigios arqueológicos, los efectivos dieron inmediata intervención a la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia de San Juan, organismo encargado de la preservación del acervo histórico provincial.

    Desde el área especializada avalaron el procedimiento realizado por Gendarmería y solicitaron la georreferenciación precisa del lugar, además de la elaboración de un informe técnico detallado sobre las piezas detectadas.

    Asimismo, las autoridades dispusieron el resguardo del área para permitir futuros relevamientos arqueológicos y avanzar con el registro oficial del yacimiento, con el objetivo de preservar las evidencias precolombinas encontradas en plena cordillera sanjuanina.

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