Tras el reclamo vecinal de Calingasta, implementaron cambios en la Red Tulum y hay nueva reunión en junio

Tiempo atrás dos vecinos de Calingasta se pusieron al hombro un reclamo vecinal de vieja data vinculado al servicio de transporte que brinda la Red Tulum en el departamento. Enlistando más de 80 problemas, llevaron el reclamo hasta la Secretaría de Tránsito y Transporte y tras varios encuentros llegaron las primeras definiciones.

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Así lo confirmó Adolfo Medalla, quien junto a Ignacio López Balaguer están encabezando el reclamo vecinal. En un nuevo encuentro con las autoridades de Tránsito y Transporte, se les informaron las modificaciones implementadas y cómo continuará el plan en torno a los reclamos recibidos.

En ese contexto, Marcelo Molina, titular de Tránsito y Transporte les informó que la primera acción consistió en realizar un ajuste de horarios en los servicios, los cuales se ampliaron. “Pasamos de dos a tres internos en el departamento, y de 7 a 12 frecuencias diarias. Fue una mejora enorme, pero falta que arreglen los horarios. Quieren dejar bien eso antes de incorporar más servicios”, detalló Medalla.

Estos cambios vigentes, que llevan un promedio de 15 días, se evaluarán en un periodo de tres meses, estableciéndose como plazo de prueba para estudiar el impacto de los cambios. Según informaron desde la Provincia, una vez que se culmine con el periodo establecido se avanzará en nuevas modificaciones del servicio.

“Nos volvieron a pedir que tuviéramos paciencia, que recién llevaba dos semanas la prueba. Nos aclararon que es el tercer cambio de horarios que hacen porque están viendo el recorrido, que llegue a tiempo y haciendo todavía ajustes”, indicó Medalla posterior al encuentro.

Pese a las buenas noticias, tanto Medalla como López Balaguer insistieron en la celeridad a la hora de ampliar el servicio nocturno como incorporar colectivos los fines de semana, dos temas que entienden como urgentes, teniendo en cuenta las bajas temperaturas que se registran en el departamento cordillerano. Actualmente el servicio nocturno termina a las 21, mientras que el pedido es que se amplíe hasta las 23:30 horas.

“Nos dijeron que esperáramos, que no tuviéramos tanta ansiedad, pero bueno, le manifestamos que para nosotros era urgente eso también”, puntualizó Medalla.

Mientras se reacomoda el servicio en Calingasta, los representantes de los vecinos continuarán insistiendo en la incorporación de un servicio que conecte el departamento con la Ciudad de San Juan, que desde el 2020 se perdió, como la resolución de los más de 80 problemas expuestos por la comunidad.

La intención de López Balaguer y Medalla es reunirse nuevamente con las autoridades de Tránsito y transporte el próximo mes.