En Calingasta no hay colectivos los fines de semana y es uno de los 86 problemas con el transporte: "Hay quienes caminan 15 kilómetros para no faltar al trabajo"

Desde la pandemia a la fecha los inconvenientes con el transporte público de pasajeros en Calingasta se han ido agravando y profundizando. Ante una menor cantidad de servicios para salir del departamento, y la nula presencia de unidades durante los fines de semana para recorrer el interior, dos vecinos de la comunidad se pusieron al hombro los reclamos y comenzaron a realizar acciones en pos de mejorar el transporte en la zona, con expectativas a que suceda en el corto plazo.

En Calingasta continúan las mejoras de los servicios en un punto clave para el turismo

Adolfo Medalla, junto a Ignacio López Balaguer son las caras visibles de un reclamo que hasta el momento ha conseguido la adhesión de 1.500 vecinos de la comunidad. Conforme explicó Adolfo a DIARIO DE CUYO, los problemas no son nuevos, pero lamentablemente con el paso del tiempo se han ido profundizando, detectando un servicio de transporte tanto interno como de larga distancia deficiente.

En lo que respecta a transporte de larga distancia, previo a la pandemia Calingasta tenía dos empresas que ofrecían servicios para salir del departamento. Uno de ellos prestado por la empresa El Triunfo, con tres servicios diarios hacia la ciudad de San Juan; y otro servicio de Andesmar, que permitía llegar a Uspallata y Mendoza. Sin embargo, luego del 2020 la empresa mendocina suspendió el servicio; mientras que los viajes a la ciudad se limitaron a uno por día. “En el año 2023 logramos recuperar un servicio, logrando uno nocturno y otro diurno. El tercero no logramos recuperarlo. Esto genera que en Calingasta cueste mucho conseguir pasajes, más para el fin de semana”, destacó Adolfo.

Por su parte, en lo que tiene que ver con el servicio brindado por la Red Tulum (cuya empresa que maneja el transporte es El Triunfo) las frecuencias son pocas, reduciéndose en vacaciones y no existiendo directamente los fines de semana, lo que detectan como un gran problema no solo para los vecinos que deben trasladarse de una localidad a otra, sino también para el turismo que no cuenta con opciones para moverse dentro del departamento. “Es una realidad muy dura. Hay una vecina que camina todos los sábados y domingos 15 kilómetros para llegar a su trabajo porque no tiene colectivos los fines de semana. Y es una de las tantas historias que existen” , acotó.

Ante estas situaciones, tanto Adolfo como Ignacio iniciaron una campaña para identificar los problemas y luego trasladar los reclamos a los organismos correspondientes. Fue así que se toparon con un relevamiento que arrojó 86 problemas puntuales.

Relevamiento integral de problemáticas de transporte en Calingasta, el documento que respalda un reclamo histórico

El primer relevamiento se realizó al inicio de la campaña. Por medio de un grupo de WhatsApp integrado por unos 350 vecinos del departamento sistematizaron 66 problemas que coincidían en los reclamos individuales. La sorpresa llegó cuando comenzaron con la recolección de firmas adhiriendo al reclamo, donde se sumaron 20 problemas más.

Dentro de los inconvenientes detectados se encuentran:

Logística inconsistente para viajes internos: La combinación de servicios de media/larga distancia permite “ir”, pero no “volver” en el mismo día desde la Ciudad de San Juan, lo que desordena agenda, encarece traslados y desanima la movilidad.

La combinación de servicios de media/larga distancia permite “ir”, pero no “volver” en el mismo día desde la Ciudad de San Juan, lo que desordena agenda, encarece traslados y desanima la movilidad. Aislamiento de la zona norte (Villa Nueva, Puchuzum y Villa Corral): Cobertura escasa o irregular; se restringe acceso a empleo, educación y salud, profundizando la desigualdad territorial.

Cobertura escasa o irregular; se restringe acceso a empleo, educación y salud, profundizando la desigualdad territorial. Desvíos arbitrarios de recorridos: Cambios por conveniencia operativa dejan localidades sin cobertura y extienden tiempos de traslado, afectando turnos y conexiones.

Cambios por conveniencia operativa dejan localidades sin cobertura y extienden tiempos de traslado, afectando turnos y conexiones. Sobreprecio en el tramo Calingasta – San Juan: Montos 50% por encima de tramos provinciales semejantes, sin fundamentación técnica pública. (Para tener una idea, actualmente el pasaje a Calingasta desde la ciudad vale $30.000).

Montos 50% por encima de tramos provinciales semejantes, sin fundamentación técnica pública. (Para tener una idea, actualmente el pasaje a Calingasta desde la ciudad vale $30.000). Mantenimiento mecánico insuficiente: Roturas reiteradas en ruta; aumentan varaduras y riesgos secundarios.

“Cumpliendo con el pedido de vecinos, hemos presentado este reclamo en la Defensoría del Pueblo y al Gobierno provincial, entregando el documento al secretario de Tránsito y Transporte, para obtener una solución”, indicó Medalla.

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El compromiso de las autoridades provinciales de Transporte, la esperanza detrás del reclamo

Medalla confirmó que, tras la presentación realizada en el organismo gubernamental, hubo un compromiso por parte de las autoridades de mantener un encuentro durante abril para trabajar en conjunto en el desarrollo de soluciones. La intención en esos encuentros es avanzar en la incorporación de más servicios, mayores frecuencias y recuperar aquellos que se perdieron.

“Tenemos un primer gesto que nos esperanza y vamos a participar de ese trabajo en conjunto con Tránsito y Transporte, Defensoría del Pueblo y los organismos que quieran participar. Tenemos la necesidad que se solucione de manera urgente. Es una situación que no se aguanta más, la gente está muy cansada. Hay una desesperación en la población por soluciones y esperamos que se den en el corto plazo”, finalizó Adolfo Medalla, uno de los representantes del reclamo comunal que busca ponerle un fin a un problema de vieja data.