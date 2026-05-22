Calingasta y una nueva insistencia para tener un Plan de Manejo de la Reserva Manantiales que proteja el sitio

En octubre del 2021 el Ministerio de Defensa de la Nación firmó un convenio con el Gobierno de San Juan por el cual acordaron generar un plan de manejo que garantice la conservación y protección total de la conocida como Reserva Manantiales , un espacio que se encuentra en Calingasta. Años después los concejales del departamento cordillerano apuntaron a la autoridad de aplicación provincial para que se elabore el plan de manejo, debido a que en la actualidad no hay nada que resguarde la integridad del lugar.

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La Reserva Natural de la Defensa Manantiales, o Reserva Manantiales, cubre una superficie de 382.992 hectáreas en el departamento calingastino, en lo que es la zona de la cordillera. En su interior hay tesoros naturales invaluables como el Arroyo Turquesa, el Cerro Mercedario y Las Hornillas. El sitio, de libre acceso al público, actualmente carece de todo tipo de control como plan de manejo del lugar, al menos así lo aseguró en diálogo con DIARIO DE CUYO el concejal Hebert Tapia, el impulsor del ultimo proyecto de resolución que se aprobó durante abril de este año.

“Cuando asumo como concejal a fines del 2023 tomo conocimiento de que se había elaborado por parte de la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Ambiente, un plan de preliminar para el manejo de la reserva. Ese plan preliminar no se había consensuado con la comunidad y no nos pareció correcto” , explicó Tapia. Debido a esta situación en el 2024 el Concejo Deliberante emitió la Resolución 86 expresando su rechazo al “Plan de Gestión Preliminar del Área Protegida Manantiales”, por haber sido elaborado sin referentes del departamento.

A su vez solicitaron en el mismo documento a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizar las reuniones que se consideren necesarias con referentes de todos los sectores que desarrollan alguna actividad en la reserva, teniendo en cuenta que no solo es explotada por prestadores turísticos, sino que también se realizan actividades como ganadería y pesca, por mencionar algunos ejemplos.

Dos años han pasado desde entonces y el plan de manejo no solo no avanzó en los encuentros solicitados, sino que prácticamente hoy en día no existe. Ante esta situación Tapia decidió elaborar una propuesta donde se solicita el cumplimiento de la Ley Provincial 2315L que establece la obligación de elaborar un plan con el fin de preservar los recursos naturales y garantizar el desarrollo sostenible, la cual contó con el apoyo de los ediles.

Tapia explicó que un plan de manejo es necesario ya que, si actualmente se registra algún daño en el interior de la reserva, no se puede sancionar a nadie debido a la falta de regulación. “No hay nada que diga lo que está permitido y lo que está prohibido, ni siquiera las sanciones, y lo único que queremos es que se cumpla la ley”, enfatizó.

Las exigencias de Calingasta ante una autoridad de aplicación ausente

El primer artículo de la Resolución 202/2026 destaca: “Exigir a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Juan el estricto cumplimiento de la Ley Provincial N°2315L, garantizando la elaboración e implementación del correspondiente Plan de Manejo del Área Protegida Manantiales”.

En este sentido, Tapia destacó que es importante la participación de todos los actores intervinientes que desarrollan distintas tareas en la reserva, con reuniones abiertas y participativas para la elaboración del plan.

Dentro de la misma resolución, en su artículo 5 solicitan “la implementación de medidas de control y regulación que eviten usos indebidos del área como la circulación de vehículos motorizados en zonas no habilitadas, particularmente sectores sensibles como Arroyo Turquesa”. Sobre este punto el edil destacó que desde que el sector es explotado turísticamente han registrado más de un inconveniente, pero al no haber reglas claras desde la comuna carecen de autonomía legal para poder tomar medidas.

RESOLUCIÓN N° 202-CD-2026

“Solo esperamos que la autoridad de aplicación tome cartas en el asunto y nos convoquen. Que entiendan que es un tema que se tiene que trabajar, que se debe diagramar en conjunto un plan de manejo porque esto puede ser muy grande para Calingasta. Puede ser como es Ischigualasto para Valle Fértil, pero hoy en día carece de una buena administración de los recursos”, finalizó el concejal calingastino Hebert Tapia.