Servicio Penitenciario: la academia que en 3 años capacitó a 1.000 efectivos para mejorar su desempeño

En un contexto donde la seguridad y la gestión carcelaria demandan respuestas cada vez más profesionales y eficientes, la Academia de Formación e Investigación Penitenciaria consolidó un hito histórico: en tres años de gestión, logró capacitar a 1.000 efectivos del Servicio Penitenciario Provincial, en temas que van desde la toma de rehenes hasta salud mental.
Fundada formalmente el 23 de mayo de 2023 bajo el impulso de Enrique Delgado, al frente de la Secretaría de Seguridad, la institución funciona bajo la órbita del director del Servicio Penitenciario Provincial, el Prefecto Carlos Suárez. Desde su nacimiento, la Academia asumió una misión clara: democratizar y jerarquizar el conocimiento dentro de las cárceles, ofreciendo formación continua para el personal de todos los escalafones, sin distinción de jerarquías.
Un equipo interdisciplinario para una formación integral
El éxito de este proyecto formativo dentro del servicio carcelario de San Juan radica en la diversidad y especialización de su cuerpo docente que aborda diferentes temáticas. La Academia está integrada por un sólido equipo de profesionales que abarca:
- Grupo Especial de Instructores: encargados de la táctica y la respuesta operativa.
- Formadores de Sanidad y Salud Mental: orientados al bienestar físico y psicológico tanto del personal como de los internos.
- Coordinación Penitenciaria y Secretaría General: el engranaje administrativo y de gestión.
- Modernización y Armería: claves para la actualización tecnológica y el uso responsable y seguro del equipamiento.
- Asesoría Letrada: para asegurar que cada procedimiento esté estrictamente apegado al marco legal vigente.
"Este cuerpo de profesionales está completamente destinado a la formación de nuestro personal, buscando dotarlos de herramientas técnicas, operativas y actitudinales", destacó Florencia Rubio, coordinadora de la Academia.
Seguridad, eficiencia y humanidad en el Servicio Penitenciario
La Academia trabaja bajo un estricto Plan Anual de Capacitaciones. Este programa no sólo busca estandarizar procedimientos operativos y manejo de crisis, sino también promover un cambio de paradigma hacia un modelo de gestión penitenciaria más humano.
Entre sus objetivos principales se destacan:
- Desarrollo Integral: diseñar programas que cubran desde leyes y regulaciones hasta habilidades de comunicación.
- Inclusión Jerárquica: incentivar de igual manera la capacitación de agentes que recién se inician como el personal Superior y de Jefatura en competencias directivas.
- Formación de Formadores: detectar y potenciar los perfiles con condiciones para convertirse en futuros instructores dentro de la Fuerza.
En este marco, el fin último trasciende los muros del penal: al mejorar las competencias de los efectivos, se aseguran ambientes estables que favorecen de manera directa la inclusión y la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
Innovación en salud mental y deporte
El impacto de la Academia ya se traduce en resultados palpables en la rutina diaria de la unidad carcelaria. Los procedimientos son más ágiles, seguros y con un fuerte anclaje en la mediación de conflictos. Sin embargo, el desafío de este año va un paso más allá.
Florencia Rubio, detalló el nuevo enfoque integral que están implementando:
"Ya hemos mejorado en los procedimientos del personal, operativamente, generando herramientas de mediación y propiciando habilidades que tengan otro impacto en el trabajo cotidiano. Por eso también impulsamos dos programas interesantes este año que son de deportes y de salud mental, entendiendo que un personal formado con conocimiento requiere su preparación física y mental. Esto está a cargo de profes de educación física y psicólogos de salud mental".
Con 1.000 efectivos capacitados en su haber, la Academia de Formación e Investigación Penitenciaria reafirma que el camino hacia una seguridad pública eficiente no depende únicamente de la infraestructura, sino del valor más importante que tiene la institución: su recurso humano.
Balance de Capacitaciones: Ciclos 2025 - 2026
La Academia de Formación e Investigación Penitenciaria diversificó su propuesta educativa en los últimos dos años, abarcando desde la respuesta operativa en crisis hasta el bienestar integral del personal y la modernización tecnológica.
Capacitaciones Realizadas en 2025
Durante este ciclo, el foco estuvo puesto en la respuesta inmediata ante emergencias, la seguridad tecnológica y la mediación de conflictos.
- Seguridad y Respuesta ante Emergencias:
- Protección contra Incendios: pevención, uso de matafuegos, riesgos eléctricos y diseño de rutas de escape ante atrapamientos.
- RCP y Primeros Auxilios: técnicas de actuación inmediata ante emergencias médicas.
- Búsqueda e Identificación de Explosivos Caseros: protocolos de detección e inspección segura de artefactos.
- Formación Operativa y Táctica:
- Fortalecimiento Operativo y Armamento: técnicas de comunicación en crisis e intervención eficiente con el armamento reglamentario.
- Seminario Castrense: conducción, estrategia, disciplina y seguridad institucional.
- Tecnología y Monitoreo:
- Videovigilancia (Milestone): configuración y supervisión avanzada de cámaras de seguridad para el personal de monitoreo.
- Ofimática: herramientas informáticas aplicadas a las tareas administrativas.
- Abordaje Social, Humano y Laboral:
- Justicia Restaurativa: herramientas de diálogo, mediación y resolución pacífica de conflictos para la reinserción social.
- Salud Mental: conocimientos para promover el bienestar psicológico y emocional del personal.
- Sistema de Riesgos del Trabajo: prevención de accidentes laborales, derechos y obligaciones del trabajador.
Capacitaciones Dictadas en 2026
Este período se destaca por la jerarquización del mando, la actualización legal y la incorporación de tecnologías de vanguardia.
- Gestión, Liderazgo y Administración:
- Alta Dirección: competencias para mandos superiores en planificación estratégica, gestión de recursos humanos, comunicación interna y mejora continua.
- Secretariado Penitenciario: unificación de criterios administrativos, redacción de documentos oficiales, organización del trabajo y protección de la información.
- Modernización e Innovación:
- Inteligencia Artificial: formación orientada a optimizar recursos materiales, agilizar procesos y mejorar la vinculación con organismos externos para un desarrollo sostenible.
- Formación Operativa Especializada:
- Medicina Táctica: atención médica de urgencia en situaciones de alto riesgo (manejo de traumatismos y heridas de arma blanca) para mejorar la respuesta operativa.
- Prácticas Profesionalizantes en Armamento: fortalecimiento técnico y normas de seguridad estrictas para el uso responsable de las armas.
- Derechos Humanos y Reinserción:
- Legislación Penal y Derechos Humanos: estudio de normas jurídicas del sistema penal, procedimientos judiciales y actuación legal correcta ante incidentes.
- Operadores Socioeducativos en Contexto de Encierro: herramientas de acompañamiento, contención, educación y fortalecimiento de hábitos sociales para el trabajo directo con las personas privadas de la libertad (PPL).