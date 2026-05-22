Buscan que San Juan se posicione como destino para el turismo estudiantil de primaria y secundaria

Desde Comerciantes Unidos han iniciado una acción que no solo los involucra a ellos como cámara comercial, sino que pretenden tener un mayor alcance hacia otros sectores, y es posicionar a San Juan como destino para el turismo estudiantil . De esa manera, con propuestas más accesibles al bolsillo, se busca competir con zonas como Bariloche, Villa Carlos Paz o San Rafael.

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Marcelo Quiroga, presidente de Comerciantes Unidos, destacó en diálogo con DIARIO DE CUYO que la iniciativa surge como una opción más para paliar la crisis económica que registran algunos sectores privados, como el comercio y el turismo. Con esta acción se procura generar un impacto positivo en distintos sectores, poniendo en valor los tesoros y las bellezas de San Juan.

“Hemos visto que durante años Bariloche por ejemplo ha crecido como destino para los viajes de egresados de secundaria; mientras que lo mismo sucedió con Carlos Paz para los viajes de primaria. Como estos viajes son bastantes caros, otros destinos han comenzado a surgir como alternativas más económicas, entre ellos San Rafael por ejemplo que ofrece paquetes de cuatro días por 400.00. San Juan puede sumarse a ese grupo de destinos económicos con interesantes propuestas para el alumnado nacional”, destacó Quiroga.

Para el presidente de la cámara comercial, San Juan tiene gran potencial para posicionarse como destino turístico estudiantil, ya que no solo cuenta con la Casa de Sarmiento y la celda de San Martín, por ejemplo en el Gran San Juan, sino que también hay en el interior de la provincia una infinidad de tesoros que pueden ser disfrutados los alumnos tanto de primaria como de secundaria.

Pese a que la propuesta se conoció en las últimas horas, Quiroga remarcó que las primeras reacciones ha sido positivas. En ese contexto, desde el Ministerio de Turismo, Cultura y deportes les habrían brindado apoyo, remarcando que las propuestas deben surgir de los sectores privados y que ellos como parte del Estado impulsarían la promoción fuera de San Juan. Además la intención es la próxima semana mantener un encuentro con las autoridades de la Federación Económica y representantes de cámaras vinculadas al turismo para avanzar en los detalles de la iniciativa y comenzar a articular acciones.

“Si se llega a concretar será muy positivo para San Juan, tanto turística como económicamente. Sería bueno que se considere a San Juan como una opción más”, precisó el representante comercial.

Si bien una de las propuestas en danza en realizar promociones o paquetes por tres a cuatro noche, los detalles se irán definiendo a medida que vayan avanzando los acuerdos.

De concretarse San Juan sumaría una oferta más desde el punto de vista turístico, buscando ser un destino elegido en temporadas baja de actividad, teniendo en cuenta que el fuerte de la provincia suele ser durante otoño e invierno. El turismo de eventos y empresarial ha comenzado a ganar mayor terreno en la provincia, por lo que sumar una opción más sin duda tendrá un impacto más que positivo para el sector.