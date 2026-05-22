El nuevo sistema de impermeabilización de canales que testea Hidráulica: las ventajas y los costos de aplicarlo en San Juan

El Departamento de Hidráulica avanza en la evaluación de nuevas tecnologías destinadas a la impermeabilización de canales de riego, con el objetivo de incorporar materiales más económicos, de rápida aplicación y mayor eficiencia hidráulica. La iniciativa busca reducir las pérdidas de agua en aquellos cauces que aún son de tierra y que, por esta condición, presentan pérdidas del recurso hídrico.

Orrego presentó ArgOliva 2026 en Buenos Aires y puso en valor el impacto que tiene esta industria en la provincia

La transición final del Libertad a La Anónima en San Juan con fecha confirmada, empleados listos y buena relación sindical

En este marco, se realizan pruebas piloto con mantas cementicias de dos marcas diferentes en canales ubicados en Quinto Cuartel , departamento Pocito. El material, de 13 milímetros de espesor, está compuesto por tres capas: una base de geotextil no tejido, una capa de cemento —equivalente a 13 kilos por metro cuadrado— y una cobertura superior de geotextil tejido.

El procedimiento de colocación consiste en acondicionar previamente el cauce, extender la manta sobre la superficie y luego hidratar el material, que alcanza su fraguado en aproximadamente 24 horas.

Entre las principales ventajas del sistema se destacan su facilidad y rapidez de instalación, el bajo consumo de agua durante la ejecución —requiere apenas 5 litros por metro cuadrado frente a los 25 litros que demanda el hormigón tradicional— y su elevada capacidad de adaptación y resistencia operativa.

Además, el material posee propiedades antiraíz, evita el crecimiento de malezas en el interior de los canales, ofrece resistencia al vandalismo y requiere un mantenimiento mínimo. Este tipo de solución también se utiliza en reservorios, obras viales, caminos rurales y veredas.

mem2

El costo estimado del producto ronda los 12 dólares por metro cuadrado, a lo que se suma la mano de obra y el uso de equipos. Sin embargo, desde el organismo destacaron que el valor final continúa siendo considerablemente inferior al de los métodos tradicionales de impermeabilización.

Hasta el momento, las pruebas realizadas con ambas empresas proveedoras arrojaron resultados favorables, lo que abre la posibilidad de incorporar esta tecnología en futuras obras de infraestructura hídrica de la provincia.