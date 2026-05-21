El dólar oficial volvió a caer y en San Juan el dólar blue se vendió a $1.470

El dólar oficial cayó por segunda jornada consecutiva este jueves y la distancia con el techo de la banda alcanzó su nivel más alto en 11 meses , en una otra atravesada por la fuerte liquidación de divisas del sector agroexportador y por la atención creciente del mercado sobre la dinámica de reservas del Banco Central (BCRA) .

El dólar oficial subió por segunda jornada al hilo y se acercó a máximos de mayo

El dólar blue cerró en baja mientras que el Banco Central volvió a comprar dólares: a cuánto cerró en San Juan

El tipo de cambio cayó $7,5 a $1.389,5 para la venta en el segmento mayorista y la cotización sigue lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubicó en $1.742,24, con una brecha del 25,4%, la más alta desde 18 de junio de 2025. El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s512,7 millones.

En tanto, los contratos de futuros operaron con bajas generalizadas en tramos de 2026 y 2027. El mercado local estima que el dólar mayorista se ubicará a $1.396 para fines de mayo y a $1.610 a fines de diciembre. En total, se transaccionaron unos u$s1.053 millones.

A nivel minorista , el dólar bajó $10 a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA) . Así, el dólar tarjeta se posicionó a $1.833. Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del BCRA , el dólar alcanzó un promedio ponderado de $1.411,66.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP operó a $1.423,47, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.480, por lo que la brecha con el mayorista se sostuvo a 6,5%. En tanto, el dólar blue retrocedió $5 a $1.425 para la venta. No obstante, en San Juan operó con un alza y se vendió a $1.470 .

El comportamiento del dólar continúa muy condicionado por el ingreso de divisas del agro, en plena etapa de cosecha gruesa. Desde GMA Capital destacaron que el fuerte flujo de dólares provenientes tanto del campo como de colocaciones de deuda permitió sostener al tipo de cambio oficial por debajo de los $1.400.

"El fuerte ingreso de divisas —u$s7.760 millones en el primer cuatrimestre producto de la cosecha y u$s4.815 millones por colocaciones de deuda— permitió contener el tipo de cambio", señalaron desde la consultora.

El economista Gustavo Ber remarcó que, en las próximas semanas, las compras del BCRA podrían profundizarse y la atención estará puesta en ver si pueden traducirse en acumulación de reservas, dentro "un sesgo de política monetaria que siga manteniendo más estables las tasas en pesos y pueda reactivar el crédito".

El mercado sigue mirando las reservas

Más allá de la estabilidad actual, los analistas mantienen la atención puesta sobre la capacidad del Banco Central para reforzar reservas antes del segundo semestre, período donde históricamente crece la demanda de cobertura cambiaria.

El Gobierno apuesta a aprovechar esta ventana de fuerte ingreso estacional de dólares para fortalecer la posición externa y sostener la estabilidad financiera. Sin embargo, el mercado empieza a preguntarse qué ocurrirá cuando la oferta del agro pierda intensidad y la demanda de pesos siga mostrando debilidad.

En paralelo, las tasas de interés continúan perdiendo contra la inflación. Las colocaciones en pesos muestran actualmente rendimientos efectivos anuales cercanos al 25,3% para grandes depósitos, niveles que todavía permanecen por debajo de las proyecciones inflacionarias para 2026.

Para pequeños ahorristas, la situación es incluso más ajustada. Los plazos fijos minoristas ofrecen tasas nominales anuales de entre 15% y 21%, con retornos efectivos apenas superiores al 23%.

En ese contexto, desde Outlier señalaron que gran parte de la estrategia oficial depende de que la desaceleración inflacionaria termine recomponiendo el rendimiento real de las tasas. “En la práctica, el mercado apuesta a que las tasas vuelvan a ser positivas en términos reales cuando la inflación se ubique claramente por debajo del 2% mensual”, explicaron.