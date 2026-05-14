El dólar blue encadenó seis ruedas sin bajas y va camino a su primera suba semanal en casi un mes

El dólar blue se mantuvo sin cambios este jueves a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En San Juan, en tanto, se mantiene sin variantes en la semana y cotizó en $1.350 para la compra y $1.450 para la venta.
De esta manera, el billete paralelo acumuló seis ruedas consecutivas sin registrar bajas, y se encamina hacia su primera suba semanal en casi un mes (+20).
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 14 de mayo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar repuntó a $1.396 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 14 de mayo
El dólar CCL opera a $1.481,57 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 14 de mayo
El dólar MEP opera a $1.421,96 y la brecha con el dólar oficial es de 1.9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 14 de mayo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 14 de mayo
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.476,03, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 14 de mayo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s81.527, según Binance.