    • 14 de mayo de 2026 - 17:33

    El dólar blue encadenó seis ruedas sin bajas y va camino a su primera suba semanal en casi un mes

    En San Juan, en tanto, la cotización del dólar blue se mantiene sin variantes en la semana y volvió a cerrar en el mismo valor.

    El dólar blue sube pero en San Juan se mantiene.&nbsp;

    El dólar blue sube pero en San Juan se mantiene. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    El dólar blue sigue en alza.

    El dólar blue subió por tercera jornada consecutiva mientras que en San Juan no sufrió cambios
    El dólar hoy mantiene al blue por encima del oficial y marca el pulso del mercado cambiario.

    El dólar blue subió por segunda jornada consecutiva y le sacó más de $30 de diferencia al oficial

    De esta manera, el billete paralelo acumuló seis ruedas consecutivas sin registrar bajas, y se encamina hacia su primera suba semanal en casi un mes (+20).

    A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 14 de mayo

    En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar repuntó a $1.396 para la venta.

    Valor del CCL hoy, jueves 14 de mayo

    El dólar CCL opera a $1.481,57 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1%.

    Valor del dólar MEP hoy, jueves 14 de mayo

    El dólar MEP opera a $1.421,96 y la brecha con el dólar oficial es de 1.9%.

    Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 14 de mayo

    El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.

    Cotización del dólar cripto hoy, jueves 14 de mayo

    El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.476,03, según Bitso.

    Valor de Bitcoin hoy, jueves 14 de mayo

    Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s81.527, según Binance.

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