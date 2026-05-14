El dólar blue encadenó seis ruedas sin bajas y va camino a su primera suba semanal en casi un mes

El dólar blue se mantuvo sin cambios este jueves a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En San Juan, en tanto, se mantiene sin variantes en la semana y cotizó en $1.350 para la compra y $1.450 para la venta.

El dólar blue subió por segunda jornada consecutiva y le sacó más de $30 de diferencia al oficial

El dólar blue subió por tercera jornada consecutiva mientras que en San Juan no sufrió cambios

De esta manera, el billete paralelo acumuló seis ruedas consecutivas sin registrar bajas, y se encamina hacia su primera suba semanal en casi un mes (+20).

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar repuntó a $1.396 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 14 de mayo

El dólar CCL opera a $1.481,57 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 14 de mayo

El dólar MEP opera a $1.421,96 y la brecha con el dólar oficial es de 1.9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 14 de mayo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 14 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.476,03, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 14 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s81.527, según Binance.