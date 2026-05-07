El dólar oficial subió tras dos caídas consecutivas y quedó al borde de perforar los $1.400

El dólar oficial subió y cortó con dos caídas consecutivas este jueves , con lo que quedó al borde de perforar la franja de los $1.400. Así, la brecha con el contado con liquidación (CCL) supera el 6%, en una jornada marcada por una menor actividad en el mercado cambiario. No obstante, la oferta privada de divisas que volvió a imponerse y sostuvo la calma cambiaria.

Mientras el dólar oficial subió luego de tres jornadas a la baja, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

En la jornada, el mercado sigue de cerca la publicación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) , un informe clave que permitirá medir cuáles son las proyecciones de inflación y dólar para los próximos doce meses.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio trepó $8 a $1.396 para la venta . Así, la cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias —actualmente en $1.716,13—, con una brecha del 22,9%.

Por su parte, los contratos de futuros operaron en posiciones mayoritariamente positivas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.410 para fines de mayo y en torno a $1.616, para el cierre de diciembre.

En el segmento minorista, el dólar escaló $10 a $1.420 para la venta, según la pizarra del Banco Nación (BNA) . En este contexto, el dólar tarjeta sigue a $1.846. Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del BCRA , el dólar se ubicó en un promedio ponderado de $1.417,62.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.428,35 y el contado con liquidación (CCL) a $1.486,23 (+0,4%). En el mercado informal, el dólar blue continúa a $1.400 para la venta. Lo mismo sucedió en San Juan, donde la moneda estadounidense cerró a $1.430 sin cambios respecto de ayer.

El Head of Resarch de Criteria, Gustavo Araujo, señaló que la decisión de la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings de elevar la calificación crediticia de Argentina de CCC+ a B-, con perspectiva estable, "marca una mejora dentro del terreno todavía especulativo".

"Según la agencia, la decisión refleja avances en el frente fiscal, una mejor dinámica del balance externo y la implementación de reformas económicas que podrían sostener una mayor acumulación de reservas en el tiempo", explicó el especialista y agregó: "Si bien el upgrade implica una menor percepción de riesgo en el corto plazo y constituye una señal positiva para el mercado, el país continúa enfrentando restricciones relevantes".

En ese sentido, Araujo cree que la mejora representa más un primer paso hacia la normalización que un cambio estructural en el acceso al financiamiento internacional, pero mantiene a la Argentina aún lejos del grado de inversión y con el desafío de consolidar estas tendencias para avanzar dentro de la categoría "B" hacia niveles más altos de calificación.

En A3 Mercados, las posiciones ajustaron entre 0,1% y 0,8% el pasado miércoles, con especial foco en los contratos de mayo, que cedieron siete pesos hasta los $1.404. El comportamiento de los futuros volvió a reflejar expectativas acotadas de devaluación en el corto plazo.

De hecho, los valores para fin de mayo quedaron más de un 25% por debajo del techo proyectado de la banda cambiaria para ese período, estimado en torno a los $1.761, una señal de que el mercado continúa descartando un salto brusco del tipo de cambio.

El agro y las ONs sostienen la oferta de dólares

En el mercado, los operadores continúan señalando que la sobreoferta de divisas sigue siendo el principal factor detrás de la estabilidad cambiaria. Las liquidaciones del complejo agroexportador comienzan a intensificarse en plena cosecha gruesa, mientras que al mismo tiempo empiezan a ingresar dólares provenientes de emisiones de obligaciones negociables (ONs) corporativas.

El economista Gustavo Ber señaló que, "tras un breve respiro, la sobreoferta prevalece y así es que el dólar mayorista retrocede hasta cerca de los $1.385, toda vez que las liquidaciones del campo podrían próximamente acelerarse y a ello se sumarían más dólares desde ONs".

El mercado espera el nuevo REM

La atención de los inversores estará puesta este jueves en la publicación del nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a abril, elaborado por el BCRA. El informe reúne las proyecciones de más de 40 participantes, entre consultoras locales e internacionales, centros de investigación y entidades financieras.

En el REM anterior, el mercado había estimado una inflación de 2,6% para abril y de 2,3% para mayo, manteniendo la expectativa de una desaceleración gradual tras el salto de 3,4% registrado en marzo.

En materia cambiaria, las proyecciones también mostraban un escenario de relativa estabilidad. El consenso esperaba un dólar oficial de $1.420 para abril y de $1.449 para mayo, consolidando la idea de un tipo de cambio todavía anclado, aunque con una inflación que continúa mostrando cierta inercia.