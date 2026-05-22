Farmacias de San Juan rechazan la desregulación de medicamentos de venta libre: "No es una mercancía común"

El sector farmacéutico de San Juan expresó un fuerte rechazo a la desregulación impulsada a nivel nacional que busca habilitar la venta de medicamentos de venta libre y antiácidos fuera de las farmacias, permitiendo su comercialización en kioscos, almacenes y supermercados.

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A través de un informe técnico dirigido al Gobierno provincial, al Ministerio de Salud y a la comunidad en general, farmacéuticos sanjuaninos adheridos a la Cámara de Comerciantes Unidos de San juan, solicitaron formalmente que la medida no sea aplicada en la provincia , al considerar que representa “un grave riesgo sanitario y económico”.

En el documento remarcaron que “el medicamento no es una mercancía común”, sino un bien social que requiere control profesional y condiciones específicas de conservación.

Entre los principales cuestionamientos, señalaron que los comercios no especializados no cuentan con sistemas adecuados de almacenamiento, control de temperatura ni trazabilidad, aspectos fundamentales para garantizar la calidad de los productos farmacológicos.

Además, advirtieron sobre el riesgo de circulación de medicamentos vencidos o adulterados y alertaron que la venta fuera de farmacias podría favorecer la automedicación y el consumo irresponsable de analgésicos y antiácidos.

“Eliminan barreras sanitarias indispensables”, sostuvieron en el informe, donde también remarcaron el rol del farmacéutico como profesional clave en el asesoramiento y la dispensa segura de medicamentos.

Preocupación por el impacto económico

Desde el sector también pusieron el foco en las consecuencias económicas que podría generar la medida en las farmacias locales, especialmente en las de menor tamaño.

Según explicaron, los medicamentos de venta libre representan una fuente esencial de ingresos diarios que permite sostener gastos operativos como salarios, alquileres, impuestos y servicios, mientras las farmacias esperan los pagos de obras sociales y convenios con PAMI, que actualmente registran importantes demoras.

En ese sentido, señalaron que muchas farmacias sostienen el acceso a medicamentos bonificados o gratuitos para jubilados y pacientes pese al contexto económico adverso. “Eliminar ese flujo de caja es empujar al quiebre financiero a las farmacias medianas y pequeñas de San Juan”, advirtieron.

Finalmente, sostuvieron que la iniciativa terminaría beneficiando principalmente a grandes cadenas comerciales y supermercados, en detrimento de las farmacias de cercanía.

Por ese motivo, solicitaron al Gobierno provincial que mantenga vigente la normativa que establece que los medicamentos deben venderse exclusivamente en farmacias habilitadas y bajo supervisión profesional.

“Defender la farmacia es defender la salud de todos los sanjuaninos”, concluye el documento.