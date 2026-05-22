    • 22 de mayo de 2026 - 14:22

    Policía de San Juan: en menos de 7 horas hubo 121 aprehendidos en nuevos operativos preventivos

    Los procedimientos de diferentes divisiones de la Policía de San Juan se realizaron este jueves 21 de mayo, de 19 a 1,30.

    En operativos de prevencion realizados este jueves 21 de mayo, la Policía de San Juan aprehendió a 121 personas por contravenciones.

    En operativos de prevencion realizados este jueves 21 de mayo, la Policía de San Juan aprehendió a 121 personas por contravenciones.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    En el marco del plan de prevención barrial impulsado por la Secretaría de Seguridad, la Policía de San Juan sigue con los operativos integrales en la provincia. Los procedimientos de este jueves 21 de mayo, entre las 19 y la 1,30, dejaron como resultado 121 personas aprehendidas por contravenciones, dos detenidos por delitos de flagrancia y cinco vehículos secuestrados.

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    El 25 de mayo se realizará el desfile cívico-militar para conmemorar el Día de la Patria, pero habrá otras actividades en los departamentos para celebrar esta fecha.

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    Participaron efectivos del Comando Radioeléctrico Sur, Motorizada N°2, móviles policiales de Ansilta, personal de Comisaría 6° y efectivos afectados al sector Buenaventura Luna. El operativo permitió sostener recorridas permanentes y controles preventivos en distintos sectores.

    operativos
    La Policía de San Juan continúa con los operativos integrales de prevención por toda la provincia.

    La Policía de San Juan continúa con los operativos integrales de prevención por toda la provincia.

    También trabajaron unidades de Mogote 1, Mogote 2, Comando Norte y movilidades policiales de la Base Motorizada N°1. Las acciones estuvieron enfocadas en fortalecer la prevención del delito y consolidar una mayor presencia policial en zonas de alta circulación.

    Por su parte, intervinieron efectivos del GAM, Comando Central y personal de Comisaría 29°, además de los dispositivos conjuntos articulados con Comisaría 2°. La coordinación entre las distintas reparticiones permitió ampliar la cobertura operativa y sostener controles dinámicos en horario nocturno.

    Apoyo tecnológico para los opertativos de la Policía de San Juan

    Además, durante el desarrollo de los operativos, el COE brindó apoyo tecnológico a través del monitoreo de las cámaras del CISEM 911, también participaron las direcciones D5, D7 y D8. Este trabajo articulado permitió reforzar el seguimiento en tiempo real de los procedimientos y optimizar la prevención en las zonas intervenidas.

    Como resultado de los procedimientos, dos personas quedaron vinculadas a delitos de flagrancia, uno por hurto agravado por escalamiento y otro por atentado y resistencia contra la autoridad. Además, durante los controles realizados por el personal policial se concretó el secuestro de cinco vehículos.

    La fiscalización general estuvo a cargo del comisario general Pablo Torres, responsable del D-3, junto al segundo fiscalizador y jefe del dispositivo, comisario mayor Sergio Ávila del FOE. También participaron jefes de distintas reparticiones policiales que coordinaron el trabajo preventivo desplegado en los departamentos intervenidos.

    Con mayor presencia policial en todos los rincones

    Estos operativos forman parte de una política de seguridad sostenida que apunta a consolidar una policía cercana, profesional y capacitada, con fuerte presencia en los barrios y contacto permanente con los vecinos. A través de estos dispositivos, San Juan continúa fortaleciendo acciones preventivas para brindar mayor tranquilidad y seguridad a los sanjuaninos.

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