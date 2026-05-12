La UCCuyo impulsa nuevo enfoque contra el ciberdelito que crece en San Juan: en el 2024 hubo 5.300 denuncias

El entorno digital en San Juan ha dejado de ser un espacio de absoluta confianza para convertirse en un terreno de riesgo creciente. La Escuela de Seguridad de la UCCuyo presentó los resultados finales de una investigación estratégica que pone cifras y contexto a un fenómeno que preocupa: el avance de las estafas virtuales y los delitos informáticos.

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El informe, que analiza las políticas públicas de prevención, marca un punto de inflexión al proponer que la seguridad ya no puede ser sólo una respuesta policial, sino una construcción colectiva.

Las estadísticas presentadas son contundentes y superan cualquier previsión optimista. Durante el año 2024, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) especializada recibió más de 5.300 denuncias, cifra que duplica las proyecciones iniciales de los investigadores.

La Escuela de Seguridad de la UCCuyo participó con la investigación del ciberdelito en el Séptimo Encuentro Binacional de la IV Región, en San Juan.

De este informa también se desprende que el mapa delictivo actual en la provincia se divide en cuatro grandes frentes:

Si bien esta investigación destaca los avances en la capacidad del Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan bajo el sistema acusatorio, advierte sobre un problema estructural en cuanto a las políticas del Estado en este tema: la acción es reactiva; se investiga el hecho consumado, pero se falla en la intercepción previa del delito.

Ciudadanos indefensos en la red

El hallazgo más crítico de la investigación dirigida por la magister Graciela de Cara y su equipo se centra en la percepción y formación del sanjuanino promedio. Los números reflejan una desprotección que preocupa, según una encuesta que los investigadores realizaron a más de 460 personas, según contó el comisario Daniel Mercado, codirector de este trabajo.

El 75,6% de los encuestados considera que las políticas públicas de ciberseguridad son insuficientes.

considera que las políticas públicas de ciberseguridad son insuficientes. El 83,2% afirma no haber recibido nunca capacitación o información oficial sobre cómo prevenir estos delitos.

En base a la encuesta también se reveló que esta brecha de alfabetización digital afecta con mayor dureza a los eslabones más débiles de la cadena social: adultos mayores, niños y adolescentes. Para los investigadores, la prevención hoy está fragmentada y carece de recursos humanos y técnicos suficientes para cubrir a toda la población.

Frente a este diagnóstico, la UCCuyo propone un cambio de paradigma basado en la Seguridad Ciudadana. Este enfoque busca romper con la idea de que la seguridad es una responsabilidad exclusiva de la Policía o la Justicia. El equipo propone una política pública integral que obligue a la articulación entre el sistema educativo, los municipios y los organismos de seguridad. La meta es clara: que el ciudadano deje de ser una víctima pasiva y se convierta en un actor proactivo, capaz de identificar un engaño digital antes de hacer clic.

Investigación basada en evidencia en la UCCuyo

Como respuesta concreta a estos hallazgos, la universidad ha decidido fortalecer el Instituto de Investigación de Seguridad y Criminalística (IISCRI). Creado en 2025 y bajo la dirección de la magister María Eugenia Moreno, este organismo se posiciona como un "faro" para la creación de conocimiento aplicado.

El objetivo final del IISCRI será que las futuras leyes y operativos de seguridad en San Juan no surjan de la improvisación, sino de datos científicos y evidencia empírica, garantizando que el combate al ciberdelito sea tan sofisticado como las redes que intentan perpetrarlo.

El Equipo de Investigación (GIF):