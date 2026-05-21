Fuerte operativo de la Policía de San Juan dejó como saldo más de 30 personas aprehendidas y una moto recuperada

El operativo abarcó varios departamentos de la provincia durante la tarde del miércoles. Hubo detenidos por contravenciones, flagrancia y vehículos robados.

La Policía de San Juan trabajó de manera intensa el miércoles por la tarde en varios departamentos de la provincia.

La Policía de San Juan realizó durante la tarde del miércoles un amplio operativo de prevención y seguridad en distintos puntos de la provincia, con un saldo de más de 30 personas aprehendidas por diferentes contravenciones, además de un detenido en flagrancia y el recupero de una motocicleta robada.

Los procedimientos fueron realizados por comandos radioeléctricos, brigadas motorizadas y unidades operativas que trabajaron de manera simultánea en Capital, Rawson, Santa Lucía y otras zonas del Gran San Juan, como parte del plan de prevención barrial impulsado por la fuerza.

Uno de los mayores movimientos se registró en el área del Comando Radioeléctrico Este, donde nueve personas terminaron detenidas por infracciones contravencionales. Una cifra similar se dio en el sector Sur donde trabajaron el Comando Sur, junto a Motorizada N° 2 y la Unidad Operativa Teresa de Calcuta, reportando un caso de flagrancia,donde además de nueve aprehendidos también se produjo una detención en flagrancia y la recuperación de una motocicleta Motomel 150 cc robada en Capital.

En paralelo, el operativo de seguridad desplegado en jurisdicción de las comisarías 2ª y 29ª dejó cuatro personas detenidas, mientras que en Santa Lucía las unidades operativas de Barrio Balcarce, Richet Zapata y Alto de Sierra Este concretaron 11 aprehensiones que derivaron en traslados a Subcomisaría Santa Lucía Este.

También hubo procedimientos en la zona Oeste, donde el Comando Radioeléctrico Oeste informó cuatro detenidos distribuidos entre distintas dependencias policiales. A eso se sumaron otras seis aprehensiones realizadas por efectivos de Motorizada N° 3 y Motorizada N° 5.