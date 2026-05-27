El Bibliomovil continúa recorriendo San Juan: mañana llegará al departamento Sarmiento

La Plaza Dominguito, en Media Agua, departamento Sarmiento, es el lugar elegido para albergar el Bibliomovil.

El Bibliomovil, de la Biblioteca de Congreso de la Nación, recorre San Juan. Mañana llegará al departamento Sarmiento.

Mañana, jueves 28 de mayo, los vecinosdel departamento Sarmiento podrán disfrutar de talleres, juegos y espacios de lectura, pensados para todas las edades. El fundamento: llega el Bibliomovil, de la Biblioteca del Congreso de la Nación que permanecerá en la Plaza de Media Agua durante toda la jornada.

Nuevamente el Bibliomovil llegó a San Juan para recorrer distintos departamentos y acercar a los vecinos un sinfín de propuestas culturales, creativas y recreativas que tienen como finalidad principal la de fomentar el hábito de lectura.

bibliomovil Alumnos, docentes y público en general podrán participar de las actividades propuestas por el Bibliomovil. En este marco, esta propuesta de la Biblioteca del Congreso de la Nación llegará mañana 28 de mayo a la villa cabecera del departamento Sarmiento para realizar las diferentes actividades destinadas a alumnos, docentes y público en general, y en doble turno: mañana y tarde, con el objetivo de compartir experiencia cultural única para compartir en familia y seguir fortaleciendo el acceso a la educación y la cultura en nuestro departamento

La propuesta del Bibliomovil El ómnibus de doble altura cuenta con más de 5.000 libros, computadoras con juegos pedagógicos y espacios especialmente acondicionados para disfrutar de distintas actividades educativas y culturales.

Durante la jornada en el departamento Sarmiento se realizarán propuestas para todas las edades: