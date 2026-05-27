El Bibliomovil continúa recorriendo San Juan: mañana llegará al departamento Sarmiento

Mañana, jueves 28 de mayo, los vecinosdel departamento Sarmiento podrán disfrutar de talleres, juegos y espacios de lectura, pensados para todas las edades. El fundamento: llega el Bibliomovil, de la Biblioteca del Congreso de la Nación que permanecerá en la Plaza de Media Agua durante toda la jornada.
Nuevamente el Bibliomovil llegó a San Juan para recorrer distintos departamentos y acercar a los vecinos un sinfín de propuestas culturales, creativas y recreativas que tienen como finalidad principal la de fomentar el hábito de lectura.
bibliomovil
Alumnos, docentes y público en general podrán participar de las actividades propuestas por el Bibliomovil.
En este marco, esta propuesta de la Biblioteca del Congreso de la Nación llegará mañana 28 de mayo a la villa cabecera del departamento Sarmiento para realizar las diferentes actividades destinadas a alumnos, docentes y público en general, y en doble turno: mañana y tarde, con el objetivo de compartir experiencia cultural única para compartir en familia y seguir fortaleciendo el acceso a la educación y la cultura en nuestro departamento
La propuesta del Bibliomovil
El ómnibus de doble altura cuenta con más de 5.000 libros, computadoras con juegos pedagógicos y espacios especialmente acondicionados para disfrutar de distintas actividades educativas y culturales.
Durante la jornada en el departamento Sarmiento se realizarán propuestas para todas las edades:
- Lectura y narración.
- Actividades artísticas.
- Proyecciones cinematográficas.
- Fotografía.
- Experiencias digitales y creativas.
Cronograma
El viernes 29 de mayo, el Bibliomovil llegará a la Biblioteca Franklin, en Capital, donde permanecerá de 9 a 13 y de 15 a 17.