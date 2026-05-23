    • 23 de mayo de 2026 - 16:50

    El Bibliomóvil de la Biblioteca del Congreso visita San Juan durante tres días

    Del 26 al 29 de mayo recorrerá Capital, 25 de Mayo y Sarmiento con propuestas educativas, culturales y recreativas para estudiantes, docentes y público en general.

    El Bibliomóvil de la Biblioteca del Congreso de la Nación.

    El Bibliomóvil de la Biblioteca del Congreso de la Nación.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Bibliomóvil de la Biblioteca del Congreso de la Nación llega a la provincia del 26 al 29 de mayo para acercar actividades lúdicas de promoción de la lectura a través de libros seleccionados, juegos y talleres dirigidos a estudiantes, docentes y al público en general.

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    La visita se realiza por gestión del diputado nacional por San Juan, José Peluc, integrante de la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso.

    El cronograma incluye la presencia en el Museo y Biblioteca Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, llegando el martes 26 a la capital sanjuanina. Allí mismo la BCN realizará la entrega de las digitalizaciones del Primer Libro Copiador del Museo y de la Revista Sarmiento —colección de 16 fascículos encuadernados en un único volumen—, ambos materiales ingresados para su intervención especializada en mayo de 2025.

    La Revista Sarmiento se entrega además completamente restaurada y con su caja de conservación libre de ácido, mientras que las tareas de conservación del Libro Copiador continúan en curso en la Biblioteca del Congreso.

    A su vez, el miércoles 27 se realizarán actividades con escuelas del departamento 25 de Mayo, en la plaza principal de la Villa Santa Rosa, en horario de mañana y tarde.

    El jueves 28 de mayo, el Bibliomóvil visitara el departamento Sarmiento en la plaza Dominguito ubicada en Media Agua.

    El viernes 29 la visita concluye con un encuentro especial en la Biblioteca Franklin para llevar materiales que fueron restaurados en el marco del Programa Nacional de Recuperación de Documentos Históricos de la BCN.

    Sobre el Bibliomóvil

    Se trata de una biblioteca itinerante que se puso en marcha en el año 2002 y desde entonces recorre todo el territorio nacional con el propósito de incentivar la lectura, la escritura, la producción artística y el conocimiento.

    El Bibliomóvil es un ómnibus de doble altura equipado con un espacio de lectura acondicionado como biblioteca que cuenta con más de 5.000 libros y computadoras provistas de juegos pedagógicos. Como parte de la propuesta se desarrollan actividades educativas y culturales tendientes a reconocer y valorizar la producción cultural local.

    Dentro del Bibliomóvil se realizan búsquedas bibliográficas, lectura de poesía, narración, análisis de libros y de movimientos artísticos, así como actividades que permiten relacionar la escritura creativa y el material lúdico con los medios digitales. Mientras que en el exterior se llevan a cabo proyecciones cinematográficas, fotografía, narración oral y la realización de proyectos artísticos.

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