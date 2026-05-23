Gachy Bianconi, la sanjuanina que transformó el dolor de la pérdida en la fortaleza para ayudar al prójimo

El fallecimiento de un ser querido es sin duda una de las situaciones que más marcan a una persona. A Gachy Bianconi la pérdida se le presentó con mucha frecuencia en poco tiempo, y en vez de dejarse vencer por el dolor decidió transformarlo en fortaleza para salir adelante junto a sus dos hijos. Así, casi sin preverlo, dieron inicio hace casi una década atrás a un grupo solidario que todos los años crece, se consolida y concreta campañas solidarias en toda la provincia.

En diálogo con DIARIO DE CUYO la sanjuanina oriunda de Chimbas comenta que la iniciativa del grupo se dio en uno de los momentos más tristes de su vida. Sucede que hace un tiempo atrás, con solo 45 años y producto de un ACV perdió a uno de sus hermanos. Ese golpe en la familia fue duro y crudo, porque no estaban listos para ese desenlace. Lo que no sabían es que no iba a ser la única perdida que iban a tener que atravesar.

A los cuatro años del fallecimiento de su hermano, en menos de un mes Gachy perdió a dos personas más, dos pilares fundamentales: su madre y su marido, y a los años falleció su padre. “No sabía qué hacer en ese momento, para dónde ir, qué rumbo tomar. Estaba sola con Cristian y Carlos, mis hijos. Estábamos muy encerrados llorando nuestras pérdidas, hasta que una mañana me levanté, me miré en el espejo y comencé a pensar en la idea de hacer un grupo solidario. Mandé mensajes de WhatsApp a todo el mundo y así fue que comenzamos, con una visita a Las Talas, en Caucete, en agosto del 2017” , comenta la sanjuanina.

Al principio eran los tres solos llevando a cabo cada una de las acciones pero con el paso del tiempo, que no fue mucho, los compañeros de escuela de Carlos y Cristian comenzaron a sumarse, luego sus familias, también vecinos y amigos, y así, sin darse cuenta, Gachy y sus hijos estaban rodeados de la otra familia, esa que se elige, que acompaña y contiene, todos unidos por una misma causa: ayudar a quien más lo necesita.

Varias son las acciones que forman parte de las actividades del año del grupo. Entrega de pan dulce a gente en situación de calle o en estado vulnerable a fin de año, locros o cafés entregados en inmediaciones de la Terminal durante el invierno y más chocolates de los que podría recordar por el Día del Niño son sin dudas tradiciones hoy en día en “Unidos X un Sueño”, el nombre que recibió el grupo solidario comandado por Gachy.

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“Hemos ayudado a distintas personas de distintas formas. El año pasado hasta octubre estuvimos con los chocolates del Día del Niño y siempre tratamos de llegar a otras comunidades también, no solo ayudar en el Gran San Juan. Uno de los lugares más lejos a los que hemos ido fue Baldes de Funes, en Valle Fértil”, comenta orgullosa la sanjuanina.

Dejando el dolor de lado, Gachy logró encontrar la fortaleza para transformar su destino y el de sus hijos, compartiendo con quienes no tienen un plato de comida a diario o se encuentran en situaciones de precariedad o vulnerabilidad. A ella no le sobra, pero aun así todo lo que tiene lo aporta para quienes más lo necesitan, entendiendo que un simple gesto puede representar un alivio, un mimo para alguien que está atravesando un complejo momento.

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Actualmente Unidos X un Sueño está conformado por más de 40 personas que participan de diferente manera de las actividades que realizan.

Un locro con sabor patrio y solidario, la próxima acción de Unidos X un Sueño

El próximo 24 de mayo estarán llegando hasta San Expedito, en Bermejo, para compartir un día distinto, cargado de sabor, juegos, distención y mucha solidaridad. El objetivo de celebrar la Revolución de Mayo con un gran locro para los vecinos de la localidad caucetera.

Además del almuerzo patrio comunitario, desde el grupo buscan llegar con juegos para los más pequeños, sorteos, chocolate para compartir en la merienda y donaciones tanto de ropa y mercadería para las familias de la zona que más estén necesitando de una mano amiga.

La intención del grupo es poder realizar unas 200 porciones de locro, pero para ello necesitan de la colaboración de todos los sanjuaninos que estén dispuestos a ayudar con donaciones tanto de mercadería en general, de insumos para la cocción como de ropas y juguetes para los niños y niñas de San Expedito.

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Gachy detalló que están recibiendo donaciones de maíz, zapallo, condimentos, pan, jugo o gaseosas, chorizos, huesitos de chancho o vaca, leche, cacao, harina, azúcar, golosinas y juegues. Además, se pueden donar ropa y calzados, como también frazadas y todo aquello que sirva de abrigo.

Quienes deseen sumarse a la movida solidaria, lo pueden hacer comunicándose al 2644415307 para coordinar el retiro de las donaciones. También está disponible el alias gachy.amores.mp para aquellos que deseen colaborar con efectivo. “Cada donación suma, cada gesto transforma”, finaliza Gachy.